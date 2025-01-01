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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】114年文化禮金 今日起開放領用

2025/01/01 05:30

今年文化幣最特別之處是新增13-15歲可領600點。（文化部提供）今年文化幣最特別之處是新增13-15歲可領600點。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部文化禮金（文化幣）自2024年起常態化發放，今天元旦，也是2025年文化幣開放領用日，除16-22歲可領1,200點，另新增13-15歲試辦計畫，每人發給600點，也就是說，只要符合出生日期，不僅是國中生，部分小六生也能領取，今（1）日早上8點就可開始領用。文化部也製作完整使用攻略，可於文化幣官網（https://twcp.moc.gov.tw/prec-u/）下載。

「114年文化禮金」攻略內容，在領取部分，包括了文化禮金使用資格與期限、年齡詳細界定、領取辦法等；在使用部分，則說明可消費類型、如何尋找附近藝文消費點、如何在實體店家使用，以及如何使用電子支付進行付款等，還有使用時須注意的事項，包括有哪些是「不可以」的？此外，針對沒有手機、網路者，如何領用文化禮金也一併說明。

攻略中當然也包括一些實用的優惠選項與「錢滾錢」的回饋辦法，比如，怎麼買國片電影票？有哪些優惠？如何獲得獨立書店點數回饋？還有單筆消費滿200點立即抽獎，以及廣受歡迎的「邀請新朋友也可領取文化禮金享回饋」等。文化部鼓勵符合此次13-22歲的青少年，在元旦就手刀快領，以文化幣開啟新一年的美好體驗。

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