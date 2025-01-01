【自由副刊．愛讀書】 《進烤箱的好日子》

《進烤箱的好日子》

李佳穎著，自轉星球出版

李佳穎著，自轉星球出版

睽違十六年，小說家李佳穎（1977-）新作《進烤箱的好日子》將「小說」寄生於一本小說人物阿丹嘗試進行的「回憶錄」，在「虛構」中探挖「真實」，而輕快凌厲地袒露了小說創作的本質。倘若，「為了鋪天蓋地記得而寫，為了鮮靈活現記得而不寫」，記憶是不斷的創造，腦海翻湧，每一片浪推動另一片浪，浪花破碎；「但到頭來，能讓你明白自己發生了什麼事的，不是記憶，而是語言。」語言被寫作者需要，像反覆揉捏後進烤箱的麵糰，在時間中慢慢膨脹為另一種可供他人或自己取用的存在。由此，來到中年的小丹不肯或忘的，是一段與生命岔路同時發生的啟蒙時刻，她曾端坐火焰之中不明所以，此刻則透過書寫，發動邀請，找來記憶的同謀，為「現實」進行刪修，但總有些傷害的源頭只能隻身前往，去到那起點，最終明白「自己是怎麼到達此刻的」。（yile lin）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法