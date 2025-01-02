【藝術文化】「維也納愛樂新年音樂會」現場直播 樂迷齊聚衛武營戶外聆賞

「維也納愛樂新年音樂會」在高雄衛武營同步直播。（衛武營提供）

〔記者蔡清華／高雄報導〕「維也納愛樂新年音樂會」昨（1）日下午6時起，在高雄衛武營戶外全球同步衛星直播，現場聚集大批樂迷席地聆聽。維也納愛樂今年的音樂會由指揮大師里卡多．慕提擔任指揮，這是他繼2021年無觀眾演出後，時隔4年再度登場，也是第7度指揮維也納新年音樂會。

今年的維也納愛樂新年音樂會不僅演奏史特勞斯家族的經典作品，還首次演奏了史特勞斯同時代女性作曲家康斯坦茲．蓋格（Constanze Geiger）的《費迪南德斯圓舞曲》，這是維也納新年音樂會歷史上首次演奏女性作曲家的作品，向音樂界的性別平等邁出了重要的一步。

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此場音樂會在全球多個國家同步直播，有數以百萬的觀眾，共同在悠揚樂聲中，迎向新的一年。

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