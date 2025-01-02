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藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】黃裕邦／把悲傷刪成GIF － 局部刪除Andrew Holleran的小說《悲傷Grief》

2025/01/02 05:30

圖◎黃裕邦圖◎黃裕邦

詩．圖◎黃裕邦 譯◎陳柏煜、黃裕邦

圖◎黃裕邦圖◎黃裕邦

春天。黴的內部。他的胸膛

是個混放古董與空虛的小箱。非生命體

失效的。母親總吩咐我要疼惜

老房間，某天會找到什麼

轉贈過去。快樂，如此困惑。習慣將

液體描述。震驚。沉寂飄在

新喪之上。放下吧，現實主義者。事實

看上去像花生奶油。鎮上小號哀鳴

一面牆靠著另一面牆，如此媚俗

一支給青春餵大的粗號角。墳墓將

三本書變成天窗

城市的輪廓幾近潰敗

聽見門鈴，我把門打開

你可當做是補償

外面有另一盞路燈看著我

灼傷怪異往事的內情

脫殼的螃蟹找到下一個

老收音機。雙簧管交響曲。同性的

信件首頁，聲稱所有改革

只會取代狗的指甲

我的，長半吋，是這城的

潛台詞。我在標榜年輕的

臉龐化身濃濃的

時代錯誤。有一個月

我在博物館排列牙齒和眼淚

真實人生好難――男孩一手持火

躺下，抽出香菸，他說

你進來了嗎？

凸出物。哪裡？療養院

說悲傷一無是處，真奇怪，是種奢侈

我看著悲傷吞下化學物質，毀滅

它的自傳，它躁鬱的額頭

生命才開始，人們就成為了

自己的過去。直覺很早就要我別擔心

真實感受使一塊琥珀發光

他偽裝。我看出他喜歡歷史

每天都給拉扯讓自己分心

琳琅滿目的腳。高牆在時間裡搖晃

母親是沒上麻醉的

論點。Gay吧是回歸罪惡感的

窄路。寄居在人――人――人裡面

喬治，林肯，格蘭特。模式比名字重要

陌生旅人尋求慰藉，踏入

黑暗的房間。最單純

最美的，褪色。衣料，他想到的

偏都市工業風。他不知道氰化物

是惠特曼的祕書。圖書館

是白白存在於當下的

空殼。遊蕩多時。微光

沉寂。某本書說，你要嘛

像醉酒的流浪漢，要嘛像藍色大衣

清晨六點仍在意姿勢好看

整個城市不發出丁點聲響

我見到他。我大多一個人

生活，和狗打招呼。或者說，確認

他臥室的門都關上了

他提醒了我清潔的重要性

那同性的部分，終於找到了

山凹，一個陽光想起燈的地方

真的，男男挺愛不時來點延長的

早晨與下午，從時間抽離

像沒有前後文

飯店頂樓，太多空閒

要打發。一片碧海的驕傲

青春進犯我的腳掌。我是說在我的脊椎

翻土種花。總有人要趴

下來。世界各地的人把私密的畫作

保存在瓶裡。情人們――整潔地

在頁邊空白。在紙上，他衣服都穿好

多是出租的。剩下的忠誠，是廣告

好像每個人都是或擁有一座肉市場

尋找某人的錯覺

並非不存在。侵入身體，溫柔地

在六點半發生。也許沒理由為

像碟形天線的那些人下結論

理想化的，愛動腦的。我會

和他住在一起直到他的鎖覺得

備受責備。一座城市，僅僅在

愛情、成功與關係間載浮載沉

從街道瞥見寂靜的

事實。在孤獨的第一個月

我要求鏡子索討

藍色漩渦。有時閱讀是為了

焦慮暗示一個去處的可能

這座城幾乎在每個層面上

都清楚誰是獨居者。你找尋

一個空間，重新發明生活。做回更好的自己

有人在空虛上躺平了

晚間，想像完美城市的樂趣

投下一束詭異的光。我像扇貝被烤著

我跟蹤鴿子。我最深沉的悲傷

在四月價格不菲。哭泣的房間

用來儲物，因為忽略暴露癖

比較省錢。生活在理想主義的

公海。衰老少不了包含一廂情願

和嫉妒。同志生活無法教你這些

我就是明白未來是個十八世紀

當心寫作

我的嘴唇像狼的，一本關於愛的小說這樣說過

懷疑，大體是種同志疾病

我該把人分為八卦、怒氣與扶手椅

我會把一個男人變成桌布

他的手看起來很悲傷，是故事完結的備忘錄

影子總將人相愛和進行拳賽的感受

糾纏不清

冷杉找的不是政治和幽默

公認為基本尺寸卻是膨脹的恐懼

上了皮繩，聲音無法去追它的想法

原諒我。我一直在努力

心要離開了

只求一張臉留點尊嚴給我微賤的詩句

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