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【自由副刊】黃裕邦／把悲傷刪成GIF － 局部刪除Andrew Holleran的小說《悲傷Grief》
圖◎黃裕邦
詩．圖◎黃裕邦 譯◎陳柏煜、黃裕邦
圖◎黃裕邦
．
春天。黴的內部。他的胸膛
是個混放古董與空虛的小箱。非生命體
失效的。母親總吩咐我要疼惜
老房間，某天會找到什麼
轉贈過去。快樂，如此困惑。習慣將
液體描述。震驚。沉寂飄在
新喪之上。放下吧，現實主義者。事實
看上去像花生奶油。鎮上小號哀鳴
一面牆靠著另一面牆，如此媚俗
一支給青春餵大的粗號角。墳墓將
三本書變成天窗
城市的輪廓幾近潰敗
聽見門鈴，我把門打開
你可當做是補償
●
外面有另一盞路燈看著我
灼傷怪異往事的內情
脫殼的螃蟹找到下一個
老收音機。雙簧管交響曲。同性的
信件首頁，聲稱所有改革
只會取代狗的指甲
我的，長半吋，是這城的
潛台詞。我在標榜年輕的
臉龐化身濃濃的
時代錯誤。有一個月
我在博物館排列牙齒和眼淚
真實人生好難――男孩一手持火
躺下，抽出香菸，他說
你進來了嗎？
●
凸出物。哪裡？療養院
說悲傷一無是處，真奇怪，是種奢侈
我看著悲傷吞下化學物質，毀滅
它的自傳，它躁鬱的額頭
生命才開始，人們就成為了
自己的過去。直覺很早就要我別擔心
真實感受使一塊琥珀發光
他偽裝。我看出他喜歡歷史
每天都給拉扯讓自己分心
琳琅滿目的腳。高牆在時間裡搖晃
母親是沒上麻醉的
論點。Gay吧是回歸罪惡感的
窄路。寄居在人――人――人裡面
喬治，林肯，格蘭特。模式比名字重要
●
陌生旅人尋求慰藉，踏入
黑暗的房間。最單純
最美的，褪色。衣料，他想到的
偏都市工業風。他不知道氰化物
是惠特曼的祕書。圖書館
是白白存在於當下的
空殼。遊蕩多時。微光
沉寂。某本書說，你要嘛
像醉酒的流浪漢，要嘛像藍色大衣
清晨六點仍在意姿勢好看
整個城市不發出丁點聲響
我見到他。我大多一個人
生活，和狗打招呼。或者說，確認
他臥室的門都關上了
●
他提醒了我清潔的重要性
那同性的部分，終於找到了
山凹，一個陽光想起燈的地方
真的，男男挺愛不時來點延長的
早晨與下午，從時間抽離
像沒有前後文
飯店頂樓，太多空閒
要打發。一片碧海的驕傲
青春進犯我的腳掌。我是說在我的脊椎
翻土種花。總有人要趴
下來。世界各地的人把私密的畫作
保存在瓶裡。情人們――整潔地
在頁邊空白。在紙上，他衣服都穿好
多是出租的。剩下的忠誠，是廣告
●
好像每個人都是或擁有一座肉市場
尋找某人的錯覺
並非不存在。侵入身體，溫柔地
在六點半發生。也許沒理由為
像碟形天線的那些人下結論
理想化的，愛動腦的。我會
和他住在一起直到他的鎖覺得
備受責備。一座城市，僅僅在
愛情、成功與關係間載浮載沉
從街道瞥見寂靜的
事實。在孤獨的第一個月
我要求鏡子索討
藍色漩渦。有時閱讀是為了
焦慮暗示一個去處的可能
●
這座城幾乎在每個層面上
都清楚誰是獨居者。你找尋
一個空間，重新發明生活。做回更好的自己
有人在空虛上躺平了
晚間，想像完美城市的樂趣
投下一束詭異的光。我像扇貝被烤著
我跟蹤鴿子。我最深沉的悲傷
在四月價格不菲。哭泣的房間
用來儲物，因為忽略暴露癖
比較省錢。生活在理想主義的
公海。衰老少不了包含一廂情願
和嫉妒。同志生活無法教你這些
我就是明白未來是個十八世紀
●
當心寫作
我的嘴唇像狼的，一本關於愛的小說這樣說過
懷疑，大體是種同志疾病
我該把人分為八卦、怒氣與扶手椅
我會把一個男人變成桌布
他的手看起來很悲傷，是故事完結的備忘錄
影子總將人相愛和進行拳賽的感受
糾纏不清
冷杉找的不是政治和幽默
公認為基本尺寸卻是膨脹的恐懼
上了皮繩，聲音無法去追它的想法
原諒我。我一直在努力
心要離開了
只求一張臉留點尊嚴給我微賤的詩句
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