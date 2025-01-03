【藝術文化】「北藝嚴選」5劇輪番上演 《共和國》開啟超級大劇院

《女先知》運用動態投影、舞蹈和機械裝置，將希臘神話中的女先知形象生動呈現。（©Stella Olivier，臺北表演藝術中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕除了推出兒童藝術節、台北藝術節、台北藝穗節等既有藝術節外，北藝中心昨（2）日於記者會宣告，將首次推出「北藝嚴選」系列，邀請國內外藝術家，包含德國藝術家郭貝爾、法國編舞家夏瑪茲、南非藝術家威廉．肯特里奇、波蘭導演盧卡斯．塔沃柯夫斯基、台灣黑眼睛跨劇團等，於3月至6月在北藝中心輪番演出節目。同時，「超級大劇院」亦將於6月首度開放。

北藝嚴選作品，包含德國藝術家郭貝爾第一次世界大戰為背景的《每件發生了，還要發生的事》、法國編舞家夏瑪茲擔任碧娜．鮑許烏帕塔舞蹈劇場藝術總監之後的首部作品《自由大教堂》、去年在北美館展出的南非藝術家威廉．肯特里奇的劇場作品《女先知》、盧卡斯．塔沃柯夫斯基聯手立陶宛國家劇院的《共和國》等，其中長達6小時的《共和國》將首度打開北藝中心超級大劇院，打造一個充滿實驗性的烏托邦國度。而唯一的台灣作品，由鴻鴻與黑眼睛跨劇團創作的《末日前的冬之旅》，則是重新編創舒伯特的經典歌曲《冬之旅》，探討人類在面對末日危機時的內心世界。

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此外，北藝中心亦將推出「北藝學院」，以劇場為出發點，深耕人才。北藝中心董事長王文儀表示，不只藝術領域，也會納入文史哲領域的人才，一同挹注台灣劇場的發展。

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