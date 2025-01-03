【自由副刊．極短篇】 萬盈穗／冒險

◎萬盈穗

◎萬盈穗

阿泠的朋友搬去美國，寄一個粉紅色的包包回山裡。阿泠很喜歡，去哪裡都揹著。結果，不小心丟在坡底的阿姆（a-ḿ）家。

小小的阿泠、小小的決心，他從爬滿藤蔓的房間出發，離開煙霧彌漫的店仔，轉彎，沿著陡峭的山壁，走下行的點仔膠（tiám-á-ka）。阿泠壯膽，迎接谷底的垃圾場。好害怕。樹林裡的鬼好像在偷看。不管不管，阿泠往前，一直走、一直走、一直走，感覺已經快到了。

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到了房子前面的埕（tiânn），阿泠沒有敲門。

阿泠盯著窗戶，還不知道要說什麼。

但是，阿泠會等。一直等、一直等、一直等。等太陽下山，總有人要出來點蚊仔香（báng-á-hiunn）。

阿泠想著那個粉紅色的包包。像在二樓。也有可能落在客廳鋼琴上。或者已經被收到簞笥（thàng-suh）裡面。天空紅紅的，阿泠已經覺得非常幸運。●

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