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藝文 > 自由副刊 > 愛讀書

【自由副刊．愛讀書】 《時空迴游》

2025/01/03 05:30

【自由副刊．愛讀書】 《時空迴游》《時空迴游》
陳德政著，新經典文化出版

陳德政著，新經典文化出版

陳德政（1978-）站在中年的時間點上，盤點過往，他在記憶的甬道中逡巡，透過散文回望青春期，甚至童年時期的吉光片羽。他以青春為圓心，回溯家族故事、升學年代，想要找到游移在故鄉與他鄉之間，何處是吾鄉的答案。場景多誌城鄉面貌，從故鄉台南談起，緩慢建設的市容、台鐵與高鐵之間的接駁交通，一路隨個人發展北上，砌出一幀幀現代化的圖景。那些被他放在心靈暗房裡的底片，有國中時遇見的混混同學，後來與電影《少年吔，安啦！》交疊；有長輩漸老的容顏，也有倚賴著音樂與運動撐拄的慘綠年少。然而，那樣的時代真的遠去了嗎？身為棒球迷的他，〈三壘後方〉中寫到，隨初初萌芽的中華職棒，全島人民的驕傲時分，卻在職棒假球案時，消磨掉集體熱情的唏噓與創傷。儘管都從個人經驗出發，卻也從褪色的記憶中，顯影出一個年代的風采。（栗子國）

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