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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．美味教室】港式糖水 讓人甜蜜蜜

2025/01/04 05:30

銀耳柿餅茶銀耳柿餅茶

文、食譜示範／黃景龍．蘇俊豪

湯丸湯丸

港式糖水的歷史可以追溯到香港的多元文化背景，以前糖水被視為補充能量的食物，尤其在炎熱的夏天，清涼的糖水為人們帶來消暑美味，隨著時間的推移，港式糖水逐漸演變，添加更多的創新食材元素，成為備受老中青世代喜愛的甜品。

冰糖川貝燉雪梨冰糖川貝燉雪梨

每款糖水都有獨特的功效，依個人體質、時令選擇合適的糖水，比如春夏吃綠豆沙消暑，秋冬來碗杏仁露保暖。糖水同時注重食材的新鮮和天然，原料有五穀雜糧、水果、奶品、天然甜味劑，搭配製作過程精細，需要精準控制時間和溫度，慢火細熬才能達到完美的口感，充分體現了對食材原汁原味的重視，熬製成老少皆宜口感細膩的糖水。

生磨核桃奶露生磨核桃奶露

今天來碗甜滋滋、軟糯糯的甜品溫潤味蕾吧！

港式糖水 讓人甜蜜蜜港式糖水 讓人甜蜜蜜

生磨核桃奶露

材料（4人份）：

A（生核桃仁120公克、水600㏄、鮮奶225㏄、白冰糖105公克）、糖色（有的話）少許

芡汁：玉米粉15公克、水30㏄

做法：

1.將生核桃仁洗淨瀝乾水分，放入乾鍋中，用小火慢慢炒至出現香味。避免炒焦，破壞風味。

2.將炒香的核桃倒入調理機中，先加入一半水打勻後，再加入另一半水，打成核桃漿。

3.將核桃漿倒入濾網中過濾，濾出核桃泥和核桃漿（泥不要丟棄，可做成核桃豆奶）。

4.將過濾好的核桃漿放入鍋中，以中小火煮滾，加入鮮奶、白冰糖拌勻，再次煮滾，熄火。

5.續加入拌勻的玉米粉水勾芡，攪拌均勻後，開火煮滾，加糖色提色。自己食用，糖色也可不加。

銀耳柿餅茶

材料（3人份）：

泡發銀耳120公克、日本柿餅3個、水1200㏄、黃冰糖60公克、枸杞適量

做法：

1.柿餅洗淨後剪去蒂頭。

2.將銀耳、柿餅和水放入鍋中，以中火煮滾，轉小火煲煮40分鐘。

3.加入黃冰糖拌勻，再放上枸杞裝飾即可。

小貼士：

日本柿餅又稱筆柿，外型像筆。選用日本產的原因是因為口感較綿密，甜度高；也可用本地柿餅取代，使用前要先剪小塊。

湯丸

材料（20～25顆）：

A（糯米粉150公克、水70㏄）、B（茶粉1公克、可可粉3公克、紅麴粉2公克）、二砂糖1大匙

做法：

1.將糯米粉放入容器中，加水後揉成團，再分成4等份。

2.將抹茶粉、可可粉、紅麴粉，分別加少許水（份量外）拌勻，備用。

3.取其中1份粉團，加入抹茶粉水，揉成抹茶團。

3.將抹茶粉團揉成長條，切成約8公克的粒狀，再分別揉成圓形。依序完成其他粉團。

4.將所有顏色的粉團放入滾水中，以中小火煮至湯丸浮起撈出，拌入二砂糖中至糖融化即可。

小貼士：

生湯丸若沒馬上食用，可密封冷凍保存1個月。不用退冰，直接煮熟。

冰糖川貝燉雪梨

材料（4人份）：

雪梨1顆、川貝12顆、黃冰糖60公克、水500㏄

做法：

1.雪梨洗淨後，從1/4處橫切開，挖除籽核後挖取果肉，即為雪梨盅。

2.將川貝、黃冰糖和水放入雪梨盅裡，移入加熱水的蒸鍋中，水煮滾後轉中火蒸煮30分鐘（冒煙開始計時），即可。

小貼士：

‧雪梨具有清心潤肺、止咳潤燥、生津止渴、潤喉消炎、除煩利尿的功效，再加上川貝，加強止咳化痰、保養喉嚨的效用。

‧做成雪梨盅較費工，也可切塊後一起蒸煮30分鐘。

（圖片提供／《滋潤糖水鋪：歲月沉澱過的靚好味，養生養身的港式甜湯》邦聯文化）

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