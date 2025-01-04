【藝週末．藝週推薦展覽】心靈的觸動，美的創生─2025全球10大必看展覽

歌川廣重約1832年作品〈駿州富士川渡舩之圖〉。（大英博物館提供）

文／林昱晴

莫內1916-1919年作品〈睡蓮〉。（瑪摩丹美術館與京都市京瓷美術館提供）

藝術、工藝與時尚，都是人類文化的結晶。它們以不同的語言，訴說著關於美、歷史與未來的故事。羅浮宮有史以來的首場時尚展覽是對歷史的回望，帶領眾人展開節奏悠緩的美學沉思，探索藝術與時尚之間的連動。莫內、塞尚、孟克、克林姆、薩金特……當目光遊走於名家作品的深情筆觸之間，你我可以感受到截然不同的審美視角，卻同樣為人性中的創意與追求所感動。透過當代策展的觀點，創造了全新的美感體驗，同時邀請我們思考：美如何超越時空，成為人們共通的語言？

蒂妲．史雲頓。（Brigitte Lacombe攝影，Eye電影博物館提供）

微觀工藝，時尚的藝術

塞尚1890-1895年作品〈玩牌者〉。（奧塞美術館與格拉內博物館提供）

當靜默的歷史與當代的觀點相遇，當古老的珍寶與新異的設計交融，羅浮宮自1月24日至7月21日首度舉辦的時尚展覽「微觀工藝，時尚的藝術」，以博物館典藏為基礎，聚焦於裝飾風格、美術工藝與紋飾的歷史，從拜占庭時期的華麗金工，到第二帝國時代的精緻織品……，見證人類如何在過去與未來的交匯之處，為美的追尋注入無際的能量。在9000平方公尺的展出空間裡，65件高級訂製服與30多件精美配飾將與羅浮宮藏品一同登場，讓藝術成為啟發現代創意的泉源，時尚化為藝術史的回響。

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克林姆未完成作品〈新娘〉。（維也納美景宮提供）

邂逅：賈科梅蒂

賈科梅蒂手持〈3個行走的男人〉，1940年代檔案照片。（賈科梅蒂基金會與巴比肯藝術中心提供）

從早期的平面繪畫，到後來的立體主義、超現實主義，直到第二次世界大戰後回歸現實主義，賈科梅蒂的創作軌跡經歷了數度轉向，最終以細長、削瘦的孤寂狀態，形塑其眾人所知的存在主義雕塑語彙，藉此回應第二次世界大戰帶來的痛苦與毀滅，提出了思索人性與集體心靈的全新視角，哲學家沙特認為他的作品是「介於存在與虛無之間的冥想」。倫敦巴比肯藝術中心與巴黎賈科梅蒂基金會自5月8日至2026年2月合作展開一系列以「邂逅：賈科梅蒂」為題的開創性展覽，呈現3位女性藝術家的創作實踐，與賈科梅蒂作品之間的交流，在那情感深刻、張力強烈的作品相遇之處，傳達人類的脆弱與存在的困境。

徐道獲2022年作品〈中繼站系列〉。（徐道獲與泰德現代美術館提供）

愛德華．孟克的肖像畫

薩金特1883-1884年作品〈X夫人〉。（大都會藝術博物館提供）

倫敦國家肖像美術館自3月13日至6月15日推出「愛德華．孟克的肖像畫」展，這場英國首度聚焦孟克作為肖像畫家的特展，由「孟克的親密家人」、「與波希米亞激進者的交流」、「贊助人與收藏家」以及「最親密的知己」4個子題，檢視其1880到1920年代創作的逾40件作品，其中包括從未在英國公開展出的畫作。儘管孟克常被視為遠離主流的孤獨藝術家，本次展覽以嶄新觀點勾勒出他在斯堪的那維亞及歐洲的人際關係網絡，同時呈現孟克在為特定人物創作肖像時，如何賦予作品普世的象徵意義，將其塑造為人類情感的典型意象。

孟克1906年作品〈菲利克斯．奧爾巴赫肖像〉。（梵谷美術館與倫敦國家肖像美術館提供）

薩金特與巴黎

約1570至1590年代的盔甲。（羅浮宮提供）

巴黎之於約翰．辛格．薩金特，不僅是靈感之源，更是奠立聲名的搖籃。為了紀念他逝世100週年，紐約大都會藝術博物館與巴黎奧塞美術館攜手策畫「薩金特與巴黎」，展覽回溯自1874年，當年18歲的薩金特懷抱著成為大師的夢想，踏上巴黎的土地。他的畫作以細膩的筆觸與生動的描繪，光影流轉之間呈現了巴黎上流社會的優雅與繁華。從初入藝術圈的磨礪到步上成功之巔，這場規模空前的回顧展，全景式地聚焦其在巴黎的10年創作歷程，而這段時日的最高成就，便是他在1884年巴黎沙龍展出的〈X夫人〉──一幅既令他聲名大噪，又掀起巨大爭議的傑作。展期自4月27日至8月3日。

歌川廣重：旅途

歌川廣重出生於日本歷史上極其動盪的時代，原創的美學視角道盡人生百態，為各階層的人們帶來共鳴與慰藉。身為技巧卓越的浮世繪師，廣重的作品展現了他對人世的觀察與洞徹，以及對自然時序的敏銳感知，精美的花鳥版畫傾訴了對自然的詩意情感，引人入勝的風景畫更捕捉了當時社會日益興盛的旅遊風氣，極其精緻地勾勒出理想化的畫中世界。大英博物館自5月1日至9月7日舉辦「歌川廣重：旅途」展，透過來自美國的廣重作品收藏家的捐贈與借展，結合大英博物館的館藏，穿越江戶時代的日本，領略廣重筆下自然風光的美感與城市生活的熙攘繁華。

莫內：睡蓮的時光

莫內於1883年定居吉維尼，此地成為他人生最終的歸宿。在那水光瀲灩的池畔，莫內以無盡的熱情描繪睡蓮的千姿萬態，大尺幅的「睡蓮」系列，成為其藝術生涯最重要的成就之一。因印象派誕生150週年而催生的「莫內：睡蓮的時光」展覽，將於3月7日至6月8日在京都市京瓷美術館揭幕，從「睡蓮」系列的早期作品，到令人屏息的巨大畫作，逐步揭示那避世之地引人神往的魅力，並探索莫內晚年藝術創作的核心所在。

徐道獲：漫行家屋

家是心之所在。倫敦泰德現代美術館自5月1日至10月19日舉辦韓國藝術家徐道獲大型回顧展「漫行家屋」，呈現其30年來在首爾、紐約和倫敦生活的創作實踐，邀請眾人深入體驗他的宏大裝置、雕塑、影像及繪畫作品，共同探討「家」的謎題、身分的本質，以及行走與駐留於人世的哲思。展名源自拆卸、搬遷並重新組建韓屋的構想，「可移動之家」的概念正是徐道獲沉浸式作品的核心，藉此探索建築、空間、身體與記憶之間的深度連結。藝術家徐道獲曾表示：「空間是一切的容器。我感興趣的空間不僅僅是物理性的，它同時也是無形的、隱喻的、心理的。」

洞見：克林姆〈新娘〉

1917年，克林姆構思著個人創作生涯最為宏大的寓言畫作之一：〈新娘〉，畫中蘊含著他對生命與夢境交織的凝思。然而，命運無情地中斷了這一偉大的創作。1918年2月，克林姆驟然辭世，留下這幅未竟之作，成為待後人探索的不解之謎。由攝影師莫里茲．內爾拍攝的珍貴影像，記錄了〈新娘〉與〈持扇的女子〉置於克林姆工作室畫架上的場景，靜謐中透著時代的氣息。5月15日至10月5日，維也納美景宮策畫展出「洞見：克林姆〈新娘〉」，將〈新娘〉這幅畫作與大師遺留的大量鉛筆素描一同呈現，揭示克林姆如何擬想畫中人物的情感與神態。這些手稿如同夢境的碎片，拼湊出他未及完成的圖像寓言。此外，克林姆生前最後一本素描本裡的習作，也將首次公開亮相，同時結合X光掃描，層層剖析〈新娘〉畫作的結構之祕。

塞尚與布芳莊園

保羅．塞尚的作品充滿了對家鄉的深情，他從南法小城普羅旺斯艾克斯的自然風光汲取靈感，將筆下的人物與大地景觀融為一體，彷彿化身為聖維克多山一般的永恆存在。歷經多年修復，塞尚曾生活長達40年的家族宅邸──布芳莊園，於2025年首度向大眾開放。這座隸屬於艾克斯文化遺產的重要地標，在修繕過程中發現塞尚於1860到1870年間，畫在灰泥上的牆面畫作，這些早期作品展現塞尚藝術萌芽階段的驚人天賦，也回應著藝術家與故土的深情相連。格拉內博物館自6月28日至10月12日舉辦「塞尚與布芳莊園」展覽，藉由奧塞美術館借展的〈玩牌者〉等上百幅作品，回顧塞尚的生平與創作軌跡，而普羅旺斯艾克斯發起的「塞尚2025」，更是一場全年不休的文化慶典與致敬之旅，帶領眾人踏上結合自然、藝術與情感的詩意旅程。

蒂妲．史雲頓沉浸式展覽

身為演員、作家、以文學思維觀察並探索世界的藝術家，蒂妲．史雲頓戲路縱橫的百變形象與演技實力，讓她成為眾多導演摯愛的靈感繆斯。荷蘭阿姆斯特丹Eye電影博物館自9月26日起舉辦與史雲頓獨家合作的沉浸式展覽，突破演員角色的侷限，邀請觀眾參與一場跨越藝術邊界的感官之旅。展覽也將重新審視德瑞克．賈曼作品對於史雲頓影藝生涯的關鍵影響，進而探索她與阿莫多瓦及阿比查邦等導演合作的動態關係。

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