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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】李昀陽鋼琴獨奏會 攜手舞者探索生死議題

2025/01/05 05:30

旅法鋼琴家李昀陽將以《死之舞》為題，在北、高舉辦獨奏會。（尼可樂表演藝術提供）旅法鋼琴家李昀陽將以《死之舞》為題，在北、高舉辦獨奏會。（尼可樂表演藝術提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕古典大師李斯特為鋼琴與管弦樂所作的《死之舞》（Totentanz，1849），展現死亡的無情以及對生命終局的深刻思索，被譽為浪漫主義音樂巔峰之作。旅法鋼琴家李昀陽將以《死之舞》為核心概念，在全新的鋼琴獨奏會裡，與舞者跨界合作，透過音樂與舞蹈，描繪生命的光輝與逝去的優雅。

李昀陽出生於台中市，17歲考入法國國立巴黎高等音樂舞蹈學院，主修鋼琴，畢業後旅居法國至今，除演出之外，也在學校任教。音樂會主辦尼可樂表演藝術說明，此次李昀陽鋼琴獨奏會，不僅是一場音樂盛宴，尤其在充滿不確定性與動盪的當代社會中，李昀陽希望用音樂重新思考生命的價值，因此，在選曲方面，將帶領聽眾穿越生死之間的界線。

其中，拉威爾的《夜之加斯巴》如夢似幻，描繪人類心靈深處的迷惘與渴望；李斯特改編貝多芬的《第7交響曲》第2樂章以莊嚴的旋律和緩慢的節奏，流露出如同送葬進行曲般的沉思與哀悼之情；李斯特改編聖桑的《死亡之舞》，描繪死神引領靈魂跳舞的驚悚與魅惑，呈現生死之間的奇異對比；蕭邦的《第2號鋼琴奏鳴曲》融合悲傷的葬禮進行曲與激情的快板，展現生命的複雜性；拉威爾的《為已逝公主的帕望舞曲》如同一曲優雅的頌歌；而李斯特的《死之舞》，則是將生命的最後一舞演繹得淋漓盡致。

1月15日在台北國家音樂廳、2月7日在高雄衛武營表演廳演出，詳詢Opentix。

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