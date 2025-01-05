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【藝術文化】高美館展行路一百公里 展場配置還原石晉華初衷
石晉華〈行路一百公里〉歷時6年完成，以鉛筆、畫布總計27次走筆。（高美館提供）
〔記者董柏廷／台北報導〕台灣當代藝術家石晉華去年6月在高雄發生車禍意外身亡，為了懷念藝術家，高雄市立美術館以30年來的典藏作品為主題主辦的「故事．集：說說典藏」特展，共72組展品中，其中一個展區，便展出石晉華的〈行路一百公里〉，並且符合石晉華生前所提供的「展場配置圖」布置，還原其初衷。
高美館表示，〈行路一百公里〉是2012年石晉華於彰師大駐校，並經歷高美館及香港巴塞爾藝展會等3地，總計27次走筆創作，歷時6年完成。靈感來自其健康因素，從生命的感悟出發，通過肉體實踐、紀錄，發展出猶如苦行僧般的作品。組件包含長時間以鉛筆走筆的「畫作」、地上鋪面痕跡、計日計數文件、過程縮時影像、鞋子、里程紀錄本、所耗151枝鉛筆尾巴和鉛筆屑等。自省、苦行，以一種超乎常人的耐力與意志力，透過鉛筆線的無限重複，將生命的重量形成作品的張力。
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高美館指出，蒐藏作品的同時，也收藏了藝術的故事，觀眾除了欣賞作品，希望也能透過故事的溫度展現藝術的親和魅力，激發觀者對藝術的興趣與探究動機，讓典藏成為連結藝術與生活的美好橋梁。展期至6月15日。
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