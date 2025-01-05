【藝週末．建築行旅】打破框架 結合現實與幻想─韓國塗鴉建築師Moon Hoon

韓國非典型建築師Moon Hoon。（高依汾攝影）

文／高依汾 圖片提供／Moonbalsso

Moon Hoon設計建築物前都會先手繪圖。

韓國出生、澳洲成長、美國麻省理工學院畢業的Moon Hoon，是2021年杜拜世界博覽會韓國館的建築師，他欣賞安藤忠雄（1941-）的極簡風格、仰慕素有建築界哲學家之稱的路易斯．康（Louis Kahn，1901-1974）──把建築當成一生信仰，創造出恢弘壯闊的空間感、更被美國建築師利伯烏斯．伍茨（Lebbeus Woods, 1940-2012）的怪誕草圖啟發，畫出一系列帶有混亂、破壞與重生等超越現實世界的塗鴉作品，並將這些紙上的幻想轉換成各種造型獨特且充滿活力的實體建築，正如他所言：「建築應該沒有限制，一切都有可能。」

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Moon Hoon以金字塔、巴別塔概念，設計杜拜世界博覽會韓國館。

擁有跨國與跨洲人生經驗的Moon Hoon，與一般建築師大相逕庭，愛穿紅色衣服、個性活潑、思路跳躍，作品有別於傳統立方體造型，無論是牛角屋、棒棒糖屋、雙月樓還是太空鴨，均替單調沉悶的都市景觀創造更多趣味性，各種打破框架的創意，替都市未來發展提供更多可能性。

太空鴨內裝時尚華麗。

歐風度假小屋 Rock It Suda

Moon Hoon的「風屋」更像「太空鴨」。

Rock It Suda是Moon Hoon替同名業餘搖滾團體設計的度假小屋，一共有5棟主題屋：法拉利與隱形戰鬥機是2間2人房屋的組合；芭比娃娃屋、西班牙屋各自有2棟可住4人；西班牙屋下方有1間洞穴屋；芭比娃娃屋下方有1間韓國傳統屋。Moon Hoon以跑車的紅、戰鬥機的黑、代表西班牙的藍、白，象徵芭比娃娃的粉紅及金色等繽紛色彩，創造1個充滿奇幻的異想世界。除了跑車與戰鬥機的速度感，裝上金牛角的西班牙鬥牛，彷彿啟動建築的靈魂，把無機物變成有機體。Moon Hoon還在部分屋子後方，加上可以隨風搖曳的「尾巴」，這些尾巴不僅能拉長建築物的外觀線條，實際上也具有「吊床」功能，會隨著人們的使用及自然風吹產生飄移，「活化」建築。Moon Hoon希望藉由速度感與動感，讓居住者獲得滿滿幸福感。

韓國館的方塊座位不僅能遮陽，也讓室內更透風。

小家庭首選 棒棒糖屋及玩具屋

Moon Hoon讓樓梯欄杆成為業主的玩具展示區。

Moon Hoon以木框架結構替業主1家3口設計「棒棒糖屋」（Lollipop），比起大部分韓國建築常用的混凝土，好處是易於建造、回收及拆除，成本效益佳（約1台高級轎車的價格），適合預算有限的首購族。俏皮的屋名來自外牆立面是環狀金屬面板，猶如棒棒糖般一圈又一圈地由粉紅色與白色交替而成。亮麗的外觀在色彩單調的社區裡形成焦點。外部看似3層樓，內部卻有7層（各相差半層樓）使用空間。位於中央的樓梯如同1個連續的垂直迴圈，將不同空間串連在一起，包含做為書房的底層地下室，客廳、廚房和餐廳、主臥室、兒童房、兒童閣樓以及頂樓視廳室，也讓每層樓都能感受上方天窗灑落的自然光。

俏皮又高CP值的棒棒糖屋。

棒棒糖屋成功吸引其他客戶也想如法炮製，但Moon Hoon不願直接複製，他以類似概念，依照不同需求，設計另1間以收藏玩具為主的「玩具屋」（ Conan House）。

雙月樓除了月亮，還有星星。

Moon Hoon將多邊形的房屋切除2個邊角，上方是天窗，下方是紅色大門，既實用又有趣。4個立面的白色環狀迴圈，由外往內逐漸縮小並內凹至中央，所有窗戶皆集中設置於此。內部6個空間，依舊保有半層樓的高度差（半地下室的書房、客廳、廚房和餐廳、主臥室、兒童房及頂層遊戲室），通透的螺旋狀樓梯間，適度舒緩屋內壓縮的空間使用方式。除了做為移動路線，樓梯也是遊玩及展示場所，Moon Hoon在欄杆上設計方形壁龕，展示客戶最自豪的收藏品，並將頂樓遊戲室的天花板漆成活潑的黃色、再利用高低位差做1道橫跨樓梯間的紅色溜滑梯，正上方與切角處的天窗均能引入天光，照亮室內。

Moon Hoon根據屋主的星座圖，在3樓外牆上打洞。

韓流曲線屋 K-pop Curve

地下室是韓流明星練習舞蹈的教室。

韓流曲線屋的業主為科技公司旗下之音樂機構，希望Moon Hoon能替他們在以文青咖啡館出名的白賢洞地區，建造1棟引人注目的建築，並保留寬敞的頂樓舉辦派對。Moon Hoon利用位於街角的優勢，以帶有曲線弧度的牆壁，串連原本面對不同街道的2個牆面，更在轉角處安插1座猶如舞台的陽台，瞬間將街道變成觀眾席。Moon Hoon還創造1條通往屋頂的流暢動線，樓梯從右往左穿越舞台前方，並在牆邊設置座位區，讓樓梯多了休憩功能。建築本體是鋼筋混凝土結構，外觀採簡約清水模設計，打上燈光後更能突顯舞台效果，確實成為此區最令人印象深刻的建築。

Moon Hoon把樓梯變成休憩場所。

雙月樓 Two Moon

法拉利屋內裝採大紅色系。

Moon Hoon從電影《Two Moon Junction》（台灣譯名《激情交叉點》）中得到靈感並以此命名「雙月樓」，菱形場地一分為二，業主兄弟各擁1棟建築。他將造型簡單的方型建築一前一後錯開，避免呆板；正面內凹，由左右各1個、既對稱又互補的新月組成滿月，並在凹陷處設計1座凸出的陽台，Moon Hoon認為若美女站此處可吸引眾人前來，輕鬆奔放一如電影情節；樓梯設在2棟樓間的空隙，不只節省室內空間，未來每層樓可各自分租不受干擾； 3樓室內設計1座有如迷你萬神殿的圓頂，室外規畫成帶有高牆圍繞的花園，兩邊外側各開1個圓形窗，Moon Hoon還在高牆上打洞，右棟是哥哥的天蠍座，左棟是弟弟的雙子座。在業主極低預算下，運用各種巧思使建築物出現戲劇性外觀，亦替封閉高牆帶來透明感與輕盈度。

裝上牛角後，整棟建築彷彿有了靈魂。

太空鴨 Space Duck

Moon Hoon在韓流曲線屋轉角處設計1座舞台（陽台）。

位於韓國濟州島的「太空鴨」靈感來自島上冬日風大的氣候，Moon Hoon原以「風屋」為概念，設計女人頭髮隨風飄揚的樣子，但抽象的線條與閃亮的鋼皮覆層，更像隻來自太空的鴨子。Moon Hoon在扇形基地上幫業主蓋3間度假小屋，以石牆圍繞增加隱私性；其中2間以直角角度垂直相連，外型與島上其他傳統房屋相仿，為抵抗強風將天花板設計得較為低矮；中間是有獨立出入口的太空鴨，8.3公尺高、以迴旋樓梯直通位於3樓高度的生活場域，內部彷彿子宮般的火紅色天花板與牆面，搭配黑色家具及黑白花紋的地板，廁所從上到下鋪滿金色馬賽克磁磚，整體顯得時尚華麗。女人的臉頰上（或鴨子的後腦勺）有大面開窗的是沙發區，另一端為有小型通風窗的臥室。獨特外觀與搶眼內裝，讓太空鴨成為濟州島上新景點。

2021年杜拜世界博覽會韓國館 Dubai Expo Korean Pavilion

Moon Hoon以金字塔、巴別塔的概念，將2021年杜拜世界博覽會韓國館設計成1座如高塔般的體育場，共有1597個方塊型座位層層高疊。每個座位下均有可360度平行旋轉的方盒，其中1面是能顯示各種數位訊息的電子螢幕，另外3面為黃、藍、紅3原色的各種雙拼組合（黃／紅、藍／黃、紅／藍），當上千個方塊同時隨著音樂節奏轉動時，螢幕散發出的光芒與色彩組合變幻，帶給觀眾極大的視覺震撼，也讓人聯想到昔日觀眾以翻色紙卡片來應援體育賽事的歷史。館內除了餐飲、商店及部分展廳有空調外，其餘皆為自然通風，1千多個方塊座位區，不僅能遮擋杜拜白天的豔陽，也能讓風透過縫隙吹入，創造良好透風效果。館內設計參考韓國傳統房屋（Madang）內庭，採開放式空間，免除一般場館必須像擠牙膏般前進的壓迫感，各種表演或慶祝活動亦可在此舉行。沿著蜿蜒坡道漫步而上，時而室內、時而室外，數度穿透整個立面結構的設計，替巨型建築物增添輕盈通透感，也提供觀眾欣賞場館及展覽的不同高度與角度。

Moon Hoon（文焄）小檔案

1968年出生於韓國江原道，在澳洲塔斯馬尼亞度過青少年時期。1990年韓國仁荷大學畢業，1993年取得美國麻省理工學院建築碩士，2000年成立Moonbalsso工作室。20多年來在韓國與阿拉伯聯合大公國建造超過50棟建築。2005年以Sangsang博物館獲韓國建築師協會獎（KIA），2014年獲威尼斯雙年展金獅獎（團體），2018年贏得競圖，替2021年杜拜世界博覽會設計韓國館。塗鴉作品被美國紐約現代藝術博物館（MoMA）及韓國國立現代美術館（MMCA）等機構收藏，在韓國亦擔任建築節目主持人。

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