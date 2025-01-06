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【藝術文化】蕭斯塔科維契逝世50週年 北市交專題企畫 線上深度導讀與導聆

2025/01/06 05:30

殷巴爾、TSO與蕭斯塔科維契」中，特別安排了「殷巴爾專輯賞析」專欄。（北市交提供）殷巴爾、TSO與蕭斯塔科維契」中，特別安排了「殷巴爾專輯賞析」專欄。（北市交提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025年是俄國作曲家蕭斯塔科維契逝世50週年（Dmitri Shostakovich, 1906-1975），TSO台北市立交響樂團於2024、2025年樂季啟動20世紀音樂巨擘蕭斯塔科維契系列，在多場音樂會裡都安排了相關的經典曲目；為了讓樂迷更深度了解這位古典樂界的「老蕭」，北市交官網還特闢「蕭斯塔科維契專題特別企畫」線上導讀與導聆，內容詳實且擴及國內外相關資訊，可說非常用心。

北市交推出「蕭斯塔科維契專題特別企畫」線上導讀與導聆。（北市交提供）北市交推出「蕭斯塔科維契專題特別企畫」線上導讀與導聆。（北市交提供）

北市交表示，以樂季為經、藝術節為緯，2025年，世界各地以各種方式紀念蕭斯塔科維契。北市交除為樂迷端出一場場蕭氏經典，回顧北市交的歷史演出紀錄，首次出現蕭斯塔科維契交響曲是在1980年10月16日於國父紀念館，由陳秋盛指揮的《第9號交響曲》，當時距離蕭氏1975年逝世後僅5年的時間；近年則在桂冠指揮殷巴爾領軍下，北市交自2021年至今不斷地攀越高峰，朝向一個又一個里程碑邁進。

「蕭斯塔科維契專題特別企畫」透過線上策展與專欄分享平台的方式，讓古典樂迷得以透過官網的主題規畫，延伸出多元與全面的認識。北市交指出，綜觀蕭斯塔科維契一生15大交響曲，嚴謹卻不失曲趣，通俗卻不流俗。在機智、活力、吶喊、詼諧、真摯、愉悅、激昂與淡然中，更多的是他對於和平與希望的深切冀盼。

「蕭斯塔科維契專題特別企畫」內容分為5大項，分別是「開門見山話老蕭」、「跟著達人探老蕭」、「蕭斯塔科維契與他的作品」、「殷巴爾、TSO與蕭斯塔科維契」以及「巡禮寰宇看老蕭」。其中，「殷巴爾、TSO與蕭斯塔科維契」中，特別安排了「殷巴爾專輯分享」專欄，以「音樂美學」與「音響美學」2個不同的視角，獻給喜歡專輯收藏與挑剔版本的樂友；「巡禮寰宇看老蕭」中，則有「老蕭國際在線」，收錄世界各地較具規模且富特殊意涵的相關網站或專頁。

聆賞豈止於現場，策展人王士文期待「蕭斯塔科維契專題企畫」能像「巷仔內」的觀景窗，透過達人領路的耳朵與筆尖，除了聽熱鬧，還能看門道。

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