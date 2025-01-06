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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．X碰到了Y】兩條件 前夫回鍋

2025/01/06 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／吳娟瑜

「前夫」，既然稱為「前夫」，必然有過一段愛恨糾結，才會從「丈夫」變成前夫。千禧世代（1981～2000年出生）的男性不少莫名其妙被老婆要求離婚，所謂「莫名其妙」是指既沒有外遇，沒有暴力，也沒有不給家用，為何被「退貨」？

原來目前介於25歲～45歲的女性見識母職輩的婚姻苦難，早有「合則來，不合則去」的評估標準，根據內政部統計，台灣102～110年結婚未滿5年即離婚的比例已超過30%，還有逐年升高現象。

所謂「合則來」是指結婚對象能符合以下兩個女性的要求：

1.分工合作：樂意一起帶領孩子的教養、課業、接送、開銷、照顧長輩等家庭事務。

2.精神支持：明白老婆在這個世代渴望出人頭地做自己，尊重和看重為要。

然而，不少二愣子老公以為娶了美嬌娘，從此過著幸福快樂的日子，回到家，衣物亂丟、手機不離手，老婆忙得團團轉，還怪罪不關心他。

這時，忍耐已久的老婆終於覺悟──等候一個有成長的老公比登天還難，思索幾年後，終於把離婚協議書擺到老公面前。

〈破鏡想重圓〉懂得自省 追回前妻

有的前夫樂得離去，覺得脫離苦海；也有的男人回頭一看，發現孩子根本不親、不聽話；老爸老媽沒人接送看診；瓦斯、水電和房租要繳交……這時才發現前妻三頭六臂真不簡單，悔不當初，寂寞難耐，渴望回頭。渴望回鍋的前夫，可能重新被接納嗎？

有機會！就是當初前妻評估丈夫的兩大條件。

1.分工合作：

德銘愣愣地望著離婚協議書上的條件，漸漸地看出端倪了，原來前妻一直生氣他只顧工作、不顧家庭；只顧朋友，不顧孩子。

德銘重新調整腳步，按照前妻的說法──不可亂答應女兒買玩具、吃漢堡。女兒回到爺奶家，按時寫作業、練直笛；德銘減少出差，並認真運動，準備恢復婚前的修長身材，不再懶成「沙發馬鈴薯」（couch potato）。

德銘算準3年內把前妻追回來，他不勝唏噓地說：「大家感情還在，更何況──離婚後的男人好累啊！」當然，德銘也保證不再做個只會袖手旁觀的懶男人。

2.精神支持：

另一位Simon，他也是變成「前夫」才大澈大悟，原先他自視比老婆高一等，在公司可以呼風喚雨，有一回攜伴參加同事聚會，Simon醉後說溜了嘴：「她只會做黃臉婆啦！」

殊不知當初，老婆是為了掌握兩個兒子的黃金教育時刻，停了公關公司的高階職位，如今落得被老公奚落，她也自有安排了。老婆找律師請Simon簽離婚協議書，大家談條件的過程，精明幹練的老婆不吵不鬧，就是識大體地感謝Simon。

Simon在離婚後進到成長領域，終於釐清自己有大男人心態作祟，只有真心改正，並透過兩個兒子的協助才有機會重新追回老婆。

聰明睿智的前夫需認真思考──往後人生要怎麼過？前妻絕對有優點，否則當初不會看上她，兩人還排除萬難地成立家庭；如今分道揚鑣，只要靜心思過，跟上成長的腳步，破鏡重圓，大有機會啊！

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