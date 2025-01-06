【家庭plus．親子會客室】不愛聽故事 只愛說故事

不愛聽故事 只愛說故事

文／王茹霜

懷孕前便擔任圖書館的說故事志工。很喜歡說故事給孩子們聽，也喜歡跟他們互動。孩子童稚的對話以及純真的反應，往往讓我感到既開心又滿足。

懷孕後，依然繼續擔任說故事志工。此時多了母親的身分，想著肚子裡的女兒正在聽我說故事，對她而言是很棒的胎教，於是便滿懷自信，認為可以培養一位愛聽故事的孩子。

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只是後來事情的發展，並非想像中的那樣。女兒出生後，便帶著她到圖書館陪我說故事。但是過程中，女兒似乎對我說的故事不感興趣，不僅手腳胡亂揮舞，甚至一度掙脫爸爸的懷抱，爬行到其他地方探索，讓當時在台上說故事的我感到納悶，心想女兒在肚子裡應該習慣聽故事，為什麼出娘胎之後，就對聽故事沒有興趣呢？

等女兒再大一些，拿起繪本準備跟女兒共讀。正要開口說故事，不料被她搶先一步，只見女兒興高采烈指著繪本上的圖畫，跟我敘說繪本裡發生哪些事。當然這些都是她自己編的故事，卻讓我感到驚訝，沒想到女兒與生俱來就有豐富的想像力與表達力，而我也樂得輕鬆，將說故事的舞台留給女兒。

幾年後女兒就讀幼稚園。第一天接她下課時，老師憂心忡忡跟我反應：「上課時我在說故事，發現她都沒有專心在聽，是不是有注意力不集中的問題？」深諳女兒個性的我，趕緊回老師：「我女兒比較喜歡自己說故事，建議老師可以讓她一起參與說故事。」

老師後來找出讓女兒專心聽故事的方法，證明女兒不是專注力不足，而是太愛說故事了！

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