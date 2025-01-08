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【藝術文化】NSO＋黃俊文攜手好朋友們 4場室內樂饗樂迷

2025/01/08 05:30

此次4場音樂會，黃俊文（前排左2）邀請多位國際知名音樂家與NSO音樂家群共同演出。（記者凌美雪攝）此次4場音樂會，黃俊文（前排左2）邀請多位國際知名音樂家與NSO音樂家群共同演出。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕享譽國際的台灣旅美小提琴家黃俊文，連續3年攜手NSO規畫室內樂音樂節，總能在質量兼具的曲目中，帶樂迷擴展視野，享受室內樂的精緻美好。今年共有4場音樂會，將於9日登場。NSO昨（7）日邀請參演的音樂家們與媒體見面，並於現場演出一小段聖桑斯《降E大調7重奏》，畫龍點睛的小號手吹奏，讓人非常驚豔。

黃俊文第3次攜手NSO規畫室內樂音樂節，他認為室內樂代表的是專業、尊敬與友誼。（記者凌美雪攝）黃俊文第3次攜手NSO規畫室內樂音樂節，他認為室內樂代表的是專業、尊敬與友誼。（記者凌美雪攝）

此次黃俊文與好朋友們室內樂節，黃俊文將分別攜手美國印第安納波利斯交響樂團首席林冠羽、紐約愛樂中提琴首席辛西婭．菲爾普斯、獲穆特重點栽培的大提琴家馬克西米里安．霍儂、獲「小號界帕格尼尼」美譽的演奏家嘉柏．柏多斯基、擔任多項著名國際鋼琴比賽評委的鋼琴家安-瑪莉．麥克德茉特、大鍵琴演奏家蔡佳璇，以及NSO音樂家群鄧皓敦、曾智弘、李庭芳、蔡竺君、陳怡茹、洪章文、黃瑞儀、陳猶白、黃亞漢、上地彩門、黃日昇、唐鶯綺、蘇億容、王怡靜、阮黃松及楊璧慈，同台獻藝。

談到對室內樂的看法，多數參演音樂家都認為，雖然每天8小時的排練非常辛苦，但大家藉此分享各自的音樂語彙，獲得的親密感十分美好。黃俊文則形容，室內樂的根本就是專業、尊敬與友誼，「參與演出的音樂家對於音樂節的重視和設立的標竿，我想都是有目共睹的。每首曲目有不同特質，我花了很多時間去理解大家的音樂個性，帶來最適合的排列組合，最後在舞台上跟大家分享。」

黃俊文說明，這次4場音樂會共有3套曲目，第1套是一系列巴洛克大協奏曲；第2套「致．親愛的」3首曲目，分別是寫給最親密的親人、愛人及友人；第3套「浪漫薄暮」則有3首浪漫時期非常不一樣的室內樂作品。

台北國家音樂廳有3場，分別是1月9日的「巴洛克奇想」、1月11日的「致．親愛的」、1月12日的「浪漫薄暮」；另於1月10日在雲林聲泊廳也有1場「浪漫薄暮」。詳詢Opentix。

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