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【藝術文化】資深畫家林惺嶽辭世 享壽87歲
資深藝術家林惺嶽（坐者）辭世，享壽87歲。
（資料照）
〔記者凌美雪／台北報導〕資深藝術家林惺嶽昨（7）日凌晨辭世（1939~2025），享壽87歲。文化部長李遠得知消息後，表達哀悼與敬意，文化部將呈請總統明令褒揚，肯定林惺嶽對台灣藝術的卓越貢獻。
文化部說明，林惺嶽出生於台中市，於今國立台灣師範大學美術系畢業後，曾前往西班牙透過畫遊增進繪畫技藝。林惺嶽一生活躍於台灣藝術領域，以畫家、藝術史論家、藝術教育工作者及策展人等多重身分推動台灣藝術的發展。1986年發表《臺灣美術風雲40年》；1991年參與藝術家出版社《臺灣美術全集》籌備，1997年發表《渡越驚濤駭浪的臺灣美術》，為建構台灣美術史做出了先驅性貢獻。
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林惺嶽的創作從超現實主義及魔幻寫實風格出發，逐步將西方現代主義元素在地化，其描繪台灣山川的作品，充滿自然原生的力量，展現個人與土地的深厚情感。代表性作品〈木瓜觀音〉、〈歸鄉〉、〈寧靜的山谷〉等，分別由國美館、北美館、高美館典藏；總統府台灣虹廳亦展示2件林惺嶽的畫作。
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