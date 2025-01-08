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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．極短篇】 羅斯／To Do List

2025/01/08 05:30

◎羅斯

IKEA入口處，迎來五坪客廳小巧擺設，他與妻小，仨人坐在沙發上，像一幅凝固的畫。他看見我的神情先是詫異、隨即笑起彎月的眼，我壓了壓左胸口，安撫慌張的心臟。

他在我經過時起身，於是兩對家庭，兩台空購物車，一起走過對家的想像。

不寒暄、卻選擇併行步伐，我用餘光窺探她的模樣，他們的孩子抓起一只鯊魚娃娃。

我挑選一張灰色的貓抓皮沙發坐下，過分湧上的記憶需要被安放，她卻也在我身旁坐下，並呼喊他過來摸摸布的質地，原來他們也養貓嗎？

愛他和愛過他的兩個女人，坐在同一張雙人沙發，他走向我們，我無法讀懂他眼裡藏著什麼。

像場特意捉弄的巧合，她與我前後拿起同一款紅酒杯、丈量同一款茶几、兩家人的推車裡放著相同顏色的床單，果然是有相同眼光，才會看上同一個他嗎？

相鄰櫃台結帳、同一機台繳停車費，不發一語、窒息又寬慰地，我們完成了曾一起列出的相愛到老必做清單：「一起逛IKEA。」●

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