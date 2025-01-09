【藝術文化】柏林愛樂單簧管首席奧登薩默變身指揮 攜手鋼琴三冠王伽佛利佑克登台

奧登薩默（右）與伽佛利佑克強強攜手，呈獻鋼琴雙協奏曲之夜。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕相信古典樂迷對柏林愛樂簧管首席安德烈斯．奧登薩默（Andreas Ottensamer）並不陌生，過去他也曾以獨奏家身分訪台，但自從他把音樂重心逐漸往指揮生涯發展，這次是他首次以指揮家身分登台，展現他躍升國際樂壇指揮新勢力的風采，而且，他還將攜手國際知名的「鋼琴三冠王」亞歷山大．伽佛利佑克（Alexander Gavrylyuk）共同演出。

奧登薩默（右）、伽佛利佑克（左）與新象藝術總監樊曼儂出席記者會。（記者凌美雪攝）

奧登薩默與伽佛利佑克昨（8）日連袂出席抵台記者會，對於自己在音樂生涯上的轉變，奧登薩默說，「在音樂的意義上，我認為這是一種延續與深化，將過去所投入的積累推向更高層次。因為對獨奏家與指揮而言，音樂的本質是相通的，而擔任指揮讓我能夠更深入地探索音樂世界的多樣領域與形態。」奧登薩默認為，這對他的音樂生涯是一大突破與進步，因為他不局限於協奏曲，也全心投入於宏偉的交響樂及其相關曲目。

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將於10日登場的音樂會，上半場將由奧登薩默指揮國台交，攜手伽佛利佑克共同演出蓋希文《藍色狂想曲》與柴科夫斯基《第1號鋼琴協奏曲》。出生於烏克蘭的伽佛利佑克，以清晰的理路與音樂線條聞名，善於為作品勾勒炫惑色彩，樂迷將可見識到他令人「目眩神迷的精湛技藝」。下半場，奧登薩默將指揮國台交演出蕭斯塔科維契《第5號交響曲》，除向這位20世紀音樂巨擘致敬，同時也是獻給台灣樂迷，做為他首度以指揮家身分踏上台灣樂壇的新年獻禮。

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