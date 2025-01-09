【自由副刊．極短篇】 蔡雨氛／大預言家

◎蔡雨氛

◎蔡雨氛

即將拜訪的這位大預言家，去年說中三件事：

1 全球地殼不穩定

2 現行的戰爭不會終止

3 政黨在國會上演政治報復

每年年底，各家媒體都設法搶得大預言家的最新預言，至於能不能拿到，得靠緣分。讓預言家喜歡你，主管這麼告訴我。他去年沒能拿到，今年要我去。我是菜鳥，工作表現普普，但是在辦公室的別稱是「靠臉吃飯」。登門拜訪這天，特別拿女友的潤色隔離霜塗塗抹抹，決心打魅惑牌。不過，我不忘在手心寫下「拿到預言」四個字。

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走入大預言家的宅邸，他親自迎接我。清瘦，簡約，賈伯斯的套頭毛衣和藍色牛仔褲，省話，眼神銳利，我擠著微笑尷坐著，讓他上下打量。他打破沉默，表示只會回答三個問題。我直球對決，問他第一個預言是什麼？他說，你會幹掉現任主管，明年取代他的位置。我愣了半秒，下意識地問，你怎麼知道？他答，預言不在看向未知，而是記得過去。我準備再開口，他提醒我只剩一個問題，我趕緊閉上嘴，搓揉著掌心，從小一陷入掙扎就會出現這個動作，該問自己？還是這個世界？搓著搓著，手心上的「拿到預言」被我搓糊了，才緩緩開口問，我怎麼幹掉主管的？大預言家微笑，回答我兩個字：預言。

走出大預言家的宅邸，我預言了三件事：

1 地殼會震動

2 戰爭會繼續

3 政黨會報復●

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