【藝術文化】兩大飯店藝術博覽會 本週同登場

ART FUTURE 藝術未來博覽會中原住民藝術特展區，陳亮轉化月桃蓆的傳統編織手法，重塑照片的作品令人驚豔。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北本週堪稱熱鬧藝術週，2場飯店藝術博覽會同時舉辦，包括「One Art Taipei藝術台北」及「ART FUTURE藝術未來」，不約而同於1月10至12日登場。

韓國藝術家SUZY Q童趣風格，探討夢境與潛意識。（記者董柏廷攝）

「2025 ART FUTURE 藝術未來博覽會」由大苑藝術主辦，在台北市君悅酒店展開，匯聚超過40家國、內外知名藝廊，聚焦40歲以下的藝術新星，匯集台灣年輕藝術家的卓越作品，其中包含台北美術獎、高雄獎、台南新藝獎、全國美展、中山獎、璞玉發光及重要獎學金等各獎項得主，海外參展團體包含韓國、日本、越南、香港等。今年原住民藝術特展區格外亮眼，貴賓預展時段便吸引許多觀眾參觀，其中，陳亮轉化月桃蓆的傳統編織手法重塑相片的作品，令人驚豔。

請繼續往下閱讀...

「2025 One Art Taipei藝術台北」由亞太連線藝術主辦，在JR東日本大飯店展開，規畫「藝術無限」（Unlimited）、「發現藝術」（Discovery）、「媒體藝術」（Media Art）展區，發掘35歲以下藝術家的優秀作品，今年匯集35家國內畫廊，及來自日本、韓國、香港、馬來西亞、法國等5國的25家國外畫廊，鼓勵年輕有潛力的藝術家，讓年輕藏家看得到也買得起。參與藝術家包含台灣新銳藝術家卓振宇、陳彥伯、高堉銓，韓國藝術家柚子（Yuja）、SUZY Q、日本藝術家馬川祐輔等，呈現多樣特色作品。

綜觀今年2大飯店博覽會，無論國內外，年輕世代藝術家們的中小型作品普遍向內觀照，以潛意識、探索自我等為創作主題，甚至帶有科幻與奇幻的手法詮釋內在思考，雖然商業氣息濃厚，但精緻程度毫不遜色，同時也有相當多的潮流、塗鴉藝術創作，讓人耳目一新。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法