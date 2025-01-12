【藝術文化】朴贊景遲來的菩薩 省思災難與死亡意義

《遲來的菩薩》混合了山景、佛教神話、核電廠與藝術的圖像。（關美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台北藝術大學關渡美術館主辦的「遲來菩薩：朴贊景個展」，以當代視角重新回顧歷史，聚焦福島核災，並與佛教故事結合，省思災難與死亡的意義，也是朴贊景（Park Chan-kyong）在台首次個展，即日起在關美館G102展覽廳登場，展期至2月16日。

《小藝術史》以相片、鉛筆手寫文字，創造出屬於藝術家個人版本的圖文藝術史。（記者董柏廷攝）

展覽共3件作品，包含錄像影片《遲來的菩薩》、數位影像《福島，放射自顯影術》以及透過手寫文字及相片呈現的《小藝術史》。《遲來的菩薩》與《福島，放射自顯影術》兩相呼應，以黑白底片拍攝與輻射光的透視效果進行創作。影片中混合了山景、佛教神話、核電廠與藝術的圖像，記錄了一個災後地區的春天風景，試圖揭示核災與災後現實的真相。作品乍看沒有連貫的故事情節，描繪失去連貫性的社會，並帶領觀眾思索偉大聖人的涅槃以及個人的死亡之間的關係。而《小藝術史》則利用相片與手寫文字的方式，重新配置東西方的經典藝術作品，創造屬於他個人版本的圖文藝術史。

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關美館館長黃建宏指出，朴贊景是柏林影展最佳短片金熊獎得主、韓國影像藝術家，他長年關注冷戰與南北韓分裂議題，以及韓國傳統文化和殖民現代性的支配關係，尤以西方強權勢力如何介入韓國歷史，與薩滿信仰對於韓國人精神結構的影響為主。思考、批判、對抗殖民關係是他創作中表露無遺的「態度」。展覽詳詢關美館官網。

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