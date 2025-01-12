自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．徵文大拼盤】家中這角落 讓人樂

2025/01/12 05:30

圖／rabbit44圖／rabbit44

家裡空間能讓自己動心、最愛的角落，每個人想法不同，不管是哪裡，愛家的心應該都一樣……

圖／rabbit44圖／rabbit44

〈就愛坐一起〉家中餐桌 凝聚全家心

文／Jason（台北市）

家裡的餐桌，它遠遠超越了一件家具或一個空間，是我們全家聚在一起，分享生活點滴的核心所在。

每個早晨，我們會圍坐在這張餐桌旁，共同享用簡單卻溫馨的早餐。餐桌上或許擺著麵包、包子或蔬果，搭配著咖啡、牛奶或紅茶，更多的是我們彼此的笑聲和交流。

在忙碌的一天結束後，這張餐桌又成為了我們的聚會場所。無論是工作上的壓力還是學業中遇到的挑戰，坐在餐桌旁的一刻，這些煩惱似乎都變得微不足道。晚餐時，我們有時會享用外帶的飯菜，有時則是妻子親自下廚準備的佳肴。每一口美食都是我們彼此分享一天經歷的契機。

這張餐桌不僅是用餐的場地，更是我們家庭的情感寄託和珍貴記憶的所在。生日時，蠟燭點亮的蛋糕讓我們感受彼此的心意；清明節的潤餅是一種傳承；端午節的肉粽是全家人的最愛；中秋節的各式月餅更是讓我們樂此不疲地互相比較……都成為了我們家庭故事的一部分。

在這個快節奏的時代，能夠和家人圍坐一桌，就是一件無比幸福的事情。

〈自成小天地〉頂樓儲藏室 祕密基地

文／菜菜蟲（高雄市）

結婚後和公婆同住，家裡很多都屬於「公共空間」。從娘家搬過來後，我的鋼琴該放哪裡呢？最後它擺在頂樓加蓋的儲藏室。為了要擺放鋼琴，我必須清出一個空間，先把雜物堆到別處，再把積滿塵土的地板擦乾淨，等著鋼琴進駐。

空間不大，卻是我獨處的空間。鋼琴一隅和其他堆滿雜物的空間，形成強烈的對比；樓頂加蓋的鐵皮屋冬冷夏悶熱，只有一台電風扇，炎熱的午後每每待到汗流浹背，但是我還是喜歡待在那兒，彈彈琴、聽聽音樂，這裡就是我自己的小天地。

過了很多年，現在雜物間換主人，囉！兒子擁有各式各樣的鐵道玩具，因為排軌道需要大空間，所以多年後我和老公將儲藏室再次改頭換面，將存放多年未使用的雜物清除，清出一大片空間讓兒子隨心所欲地搭建自己的鐵道世界，兒子開心地說：「歡迎光臨我的鐵道博物館。」

現在這個儲藏室是我和兒子最喜歡的空間，它存放著我們的興趣和喜樂，乘載著我們對生活的期待與夢想。

〈回到小時候〉工作陽台 享受洗衣過程

文／靜子（台中市）

我喜歡洗衣服，所以要買房子時，最看重的是工作陽台。為了這原因，我捨棄了新大樓，選了舊透天，只因有個大陽台。

我特地買了一個有搓衣板的洗衣槽。浸泡過洗衣精的衣服先用力搓洗，衣領、袖口等地方再特別刷一刷，然後才放入洗衣機。陽台瀰漫著洗衣精的味道，這是我懷念的味道！

小時候家裡是開洗衣店的，父親退伍後創業開了洗衣店，從騎著腳踏車到騎摩托車親自收送衣物，清洗、熨燙，結婚後，善於女紅的媽媽擴大服務內容，增加了繡補及修改衣物，一做就是40年！父親過世二十多年，洗衣店也結束營業。

我喜歡待在工作陽台洗衣服，刷一刷、搓一搓，彷彿回到了快樂的小時候，滿手的泡泡及洗衣精的味道，就是記憶中父親的形象與味道，而我洗衣服時，就好像爸爸不曾離開我！

〈儀式感滿滿〉廚房就是伸展台

文／麗文（台北市）

退休後將老屋子整理一番，系統櫃進駐後，書籍、擺飾、電線都收納得宜，空間變得寬敞多了，連久未露臉的地磚都華麗現身，走到哪都賞心樂事。

但是我最愛的空間是廚房。廚房不但有溫柔舒服的奶油米色系統櫃及嶄新的廚具用品，還有整組的餐具，雅緻又大器。硬體完備了，再加入最喜歡的音樂、水耕植栽及鮮花三元素。我將迷你音響安放在一角，只要食指一按，古典音樂傾瀉而出；四個晶瑩的水晶花瓶養著水耕萬金葛，葉子翠綠充滿生命力；在視覺中心位置，白瓷花瓶定期更換一小束鮮花，微笑綻放，賞心悅目。

以往只是週末偶爾下廚的上班族，現在是享受慢活的銀髮族，愈來愈為自己生活與興致下廚。青菜一片一片洗，水果切成一口大小，餐食少油少鹽，擺盤要像藝術品。過去廚房是禁錮女人的空間，現在是有音樂、綠葉、鮮花環繞的伸展台，在這裡幸福洋溢，展現獨特的自我，創造出一個儀式感飽滿的空間。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應