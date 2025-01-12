【家庭plus．徵文大拼盤】家中這角落 讓人樂

圖／rabbit44

家裡空間能讓自己動心、最愛的角落，每個人想法不同，不管是哪裡，愛家的心應該都一樣……

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〈就愛坐一起〉家中餐桌 凝聚全家心

文／Jason（台北市）

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家裡的餐桌，它遠遠超越了一件家具或一個空間，是我們全家聚在一起，分享生活點滴的核心所在。

每個早晨，我們會圍坐在這張餐桌旁，共同享用簡單卻溫馨的早餐。餐桌上或許擺著麵包、包子或蔬果，搭配著咖啡、牛奶或紅茶，更多的是我們彼此的笑聲和交流。

在忙碌的一天結束後，這張餐桌又成為了我們的聚會場所。無論是工作上的壓力還是學業中遇到的挑戰，坐在餐桌旁的一刻，這些煩惱似乎都變得微不足道。晚餐時，我們有時會享用外帶的飯菜，有時則是妻子親自下廚準備的佳肴。每一口美食都是我們彼此分享一天經歷的契機。

這張餐桌不僅是用餐的場地，更是我們家庭的情感寄託和珍貴記憶的所在。生日時，蠟燭點亮的蛋糕讓我們感受彼此的心意；清明節的潤餅是一種傳承；端午節的肉粽是全家人的最愛；中秋節的各式月餅更是讓我們樂此不疲地互相比較……都成為了我們家庭故事的一部分。

在這個快節奏的時代，能夠和家人圍坐一桌，就是一件無比幸福的事情。

〈自成小天地〉頂樓儲藏室 祕密基地

文／菜菜蟲（高雄市）

結婚後和公婆同住，家裡很多都屬於「公共空間」。從娘家搬過來後，我的鋼琴該放哪裡呢？最後它擺在頂樓加蓋的儲藏室。為了要擺放鋼琴，我必須清出一個空間，先把雜物堆到別處，再把積滿塵土的地板擦乾淨，等著鋼琴進駐。

空間不大，卻是我獨處的空間。鋼琴一隅和其他堆滿雜物的空間，形成強烈的對比；樓頂加蓋的鐵皮屋冬冷夏悶熱，只有一台電風扇，炎熱的午後每每待到汗流浹背，但是我還是喜歡待在那兒，彈彈琴、聽聽音樂，這裡就是我自己的小天地。

過了很多年，現在雜物間換主人，囉！兒子擁有各式各樣的鐵道玩具，因為排軌道需要大空間，所以多年後我和老公將儲藏室再次改頭換面，將存放多年未使用的雜物清除，清出一大片空間讓兒子隨心所欲地搭建自己的鐵道世界，兒子開心地說：「歡迎光臨我的鐵道博物館。」

現在這個儲藏室是我和兒子最喜歡的空間，它存放著我們的興趣和喜樂，乘載著我們對生活的期待與夢想。

〈回到小時候〉工作陽台 享受洗衣過程

文／靜子（台中市）

我喜歡洗衣服，所以要買房子時，最看重的是工作陽台。為了這原因，我捨棄了新大樓，選了舊透天，只因有個大陽台。

我特地買了一個有搓衣板的洗衣槽。浸泡過洗衣精的衣服先用力搓洗，衣領、袖口等地方再特別刷一刷，然後才放入洗衣機。陽台瀰漫著洗衣精的味道，這是我懷念的味道！

小時候家裡是開洗衣店的，父親退伍後創業開了洗衣店，從騎著腳踏車到騎摩托車親自收送衣物，清洗、熨燙，結婚後，善於女紅的媽媽擴大服務內容，增加了繡補及修改衣物，一做就是40年！父親過世二十多年，洗衣店也結束營業。

我喜歡待在工作陽台洗衣服，刷一刷、搓一搓，彷彿回到了快樂的小時候，滿手的泡泡及洗衣精的味道，就是記憶中父親的形象與味道，而我洗衣服時，就好像爸爸不曾離開我！

〈儀式感滿滿〉廚房就是伸展台

文／麗文（台北市）

退休後將老屋子整理一番，系統櫃進駐後，書籍、擺飾、電線都收納得宜，空間變得寬敞多了，連久未露臉的地磚都華麗現身，走到哪都賞心樂事。

但是我最愛的空間是廚房。廚房不但有溫柔舒服的奶油米色系統櫃及嶄新的廚具用品，還有整組的餐具，雅緻又大器。硬體完備了，再加入最喜歡的音樂、水耕植栽及鮮花三元素。我將迷你音響安放在一角，只要食指一按，古典音樂傾瀉而出；四個晶瑩的水晶花瓶養著水耕萬金葛，葉子翠綠充滿生命力；在視覺中心位置，白瓷花瓶定期更換一小束鮮花，微笑綻放，賞心悅目。

以往只是週末偶爾下廚的上班族，現在是享受慢活的銀髮族，愈來愈為自己生活與興致下廚。青菜一片一片洗，水果切成一口大小，餐食少油少鹽，擺盤要像藝術品。過去廚房是禁錮女人的空間，現在是有音樂、綠葉、鮮花環繞的伸展台，在這裡幸福洋溢，展現獨特的自我，創造出一個儀式感飽滿的空間。

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