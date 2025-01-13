【藝術文化】300位薩克斯風演奏者接力 「聽見風的聲音」圓夢演出

「聽見風的聲音」音樂會將於1月18日舉行。（MIT米特薩克斯風重奏團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕米特薩克斯風重奏團為讓更多薩克斯風愛好者有圓夢的機會，每年定期在農曆新年前和暑假前開放招募新團員，讓更多人能根據自己的程度選擇適合的樂團參與練習與演出，至今已成立將近30個附設樂團。今年年度音樂會「聽見風的聲音」，將於1月18日在師大國語教學中心舉行，近300位演奏者，一整天分為4個場次接力演出。

「很多團員告訴我，他們年輕時因為生活或工作的壓力，無法接觸音樂，如今終於有機會拿起樂器，實現年輕時的夢想。」米特創辦人陳冠文指出，附設樂團的參與者來自各行各業，年齡層從30歲到70、80歲不等，初學者與經驗豐富的樂手都有，成員每週定期排練，從基礎技巧到樂團合奏，逐步提升自己的音樂能力。

請繼續往下閱讀...

每個成員都有不同的背景和經驗，甚至有些人平常已是家庭或職場中的領導者，陳冠文說，大家因共同的目標聚在一起，用音樂搭建起彼此的連結。年度音樂會不僅是半年來排練成果的展示，也像一場團員與觀眾的音樂慶典，陳冠文說，此次活動採免費自由入場，就是希望讓所有對音樂有興趣的人，都能近距離感受薩克斯風的魅力。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法