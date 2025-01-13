【家庭plus．親子會客室】以靜制動 等交流

以靜制動 等交流

文／曾維瑜

兒子夜裡回家的時候，我往往已經入睡了，偶有幾次，我可能還在臥房看書或是看影片，他或許是從門縫看見了燈光，或是聽見了聲音，會來敲敲我的房門，進來聊個天。

通常沒什麼大事，大多數的時候他更像只是進我房間來晃晃，我也沒什麼要「質問」他的，我們常常小聊個幾句，我會故意開他個玩笑，兩人再相互交換一下接下來幾天的重要行程，他就會跟我說晚安，放我回去休息。

請繼續往下閱讀...

如果你家裡也有個兒子，也許會跟我一樣，經歷過他小時候一放學就想告訴你他的一天大小事，誰誰誰怎麼了、老師說了什麼，不必等你問，他全部都會告訴你；然後是上了國中和高中，偶包愈來愈重，他的世界是他的世界，不想讓任何人探問，包括你，這段時候你怎麼問都沒有用，問愈多，藏愈深。

然後現在他上大學了，經過國高中6年兩人之間相互的修練，也因為我告訴自己必須相信這十多年對兒子的教養，我選擇不多問，尊重他自己做所有決定，在他願意說的時候多聽，不急著給意見，如此這樣，兒子願意分享的，反而比我預期的要多。

我跟自己的爸媽說得不多，這是我和他們那個世代的關係，我們雙方都不太知道怎麼表達自己，眼下我和兒子之間的分享已經超越我和他的外公外婆，這是應該的，一代總要比一代好。我想我會繼續以靜制動，以退為進，但願兒子不會看穿我的小小「伎倆」，但願我們之間的交流，恆久，漫長。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法