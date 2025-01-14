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故宮新一季「國寶聚焦」 細看《沈周 寫生冊》筆下動植物 此〈貓〉最吸睛

2025/01/14 05:30

沈周《寫生冊》〈貓〉，34.8x54.5公分。（故宮提供）沈周《寫生冊》〈貓〉，34.8x54.5公分。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕依據《文化資產保存法》，故宮院藏文物分為「國寶」、「重要古物」和「一般古物」3種，經常安排於各種展覽中展出。另於每季選一件書畫國寶，於專屬展間策畫深度的展覽，名為「國寶聚焦」。最新一檔上週剛登場（展期至4月13日），展出《明 》，其中，非常受歡迎的人氣畫作〈貓〉，還成為故宮百年院慶的熱門文創商品。

沈周（1427-1509）自幼生長在今蘇州的一個雅好文藝的家庭，因此學養淵博，在詩文、書法、繪畫各方面都很有成就，是蘇州「吳派」代表人物，與文徵明、唐寅、仇英並稱「明四大家」。

沈周在《寫生冊》中的題識寫道：「我於蠢動兼生植。弄筆還能竊化機。明日小窗孤坐處。春風滿面此心微。戲筆。此冊隨物賦形。聊自適閒居飽食之興。」後來清初文人高士奇在題跋指出，《寫生冊》是沈周晚年率意神化之筆，「真絕品也」，沈周應該也自覺不可復得，因此自己在後面加了題識。（故宮提供）沈周在《寫生冊》中的題識寫道：「我於蠢動兼生植。弄筆還能竊化機。明日小窗孤坐處。春風滿面此心微。戲筆。此冊隨物賦形。聊自適閒居飽食之興。」後來清初文人高士奇在題跋指出，《寫生冊》是沈周晚年率意神化之筆，「真絕品也」，沈周應該也自覺不可復得，因此自己在後面加了題識。（故宮提供）

沈周的《寫生冊》包括畫作16開、題識1開，內容描繪花果、家禽、蝦蟹、貓、驢等，以細膩的觀察力，捕捉日常生活接觸到的物象，充滿文人雅趣。他的書畫筆墨酣暢淋漓，墨色層次豐富自然，物象造型簡樸而富有神韻，構圖布局也相當有巧思，可說是寫意花鳥畫的代表，畫作各幅上皆有乾隆皇帝（1711-1799）題識。《寫生冊》於2014年被指定為「國寶」。

在《寫生冊》裡的動植物畫作，多有乾隆詩文相應，比如畫〈蒲桃〉（葡萄），便有提識：「蜿蜒雲中龍。綴珠如活汞。自是九天漿。謬曰大宛種。囫圇內外融。不可覓其空。何須詡絕域。徒致聽覩悚。宜作念珠觀。五蘊淨心孔。此是日觀法。石田（沈周號石田）肖生動。」

沈周《寫生冊》〈葡萄〉，34.8x50.9公分。（故宮提供）沈周《寫生冊》〈葡萄〉，34.8x50.9公分。（故宮提供）

沈周曾作有〈溫日觀葡萄〉一詩，這可不是說他在「溫暖的日子看葡萄」，「溫日觀」是宋末元初一位以畫葡萄聞名的畫僧，還因此有「溫葡萄」之稱，可見沈周對溫日觀的畫藝有所了解。在沈周畫中的葡萄略施淡彩，整串粒粒分明，垂墜於橫向藤枝中央，藉由葉片大小、葡萄遠近的變化，營造出空間的層次感。

至於最受歡迎的〈貓〉，則有個小故事，因為沈周家中曾養貓，有一天，貓竟走失了，沈周為此作了〈失貓行〉詩，生動描寫了愛貓平日的情狀，刻劃細膩，其中有一段寫道：「憶昔烏圓（貓名）狀雖小，爪牙稜稜威比屋。堆床圖籍任縱橫，所貯殽核（肉類蔬果等菜肴）無不足。」可說生動描繪家中愛貓寵上天、肆無忌憚任我行的模樣。

《寫生冊》的〈貓〉，看起來圓滾滾一團，下方露出以線條勾勒的腳爪，抬頭仰望，約略可見微笑神情，幾分像是闖禍後的模樣，相當逗趣。乾隆的題字，則是從《左傳》6畜為何沒有貓，到蘇東坡的養貓是為捕鼠等說法，大大賣弄了學問。

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