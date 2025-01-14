【家庭plus．香草隨食札記】野薑花 柔中帶剛

野薑花的「野」，來自對生存環境的強大適應力。

文、圖／蔡以倫

學生時代心儀的女孩，曾說她最愛野薑花。柔和甜美，清新脫俗。白花在溪谷山澗如蝶飛舞，淡雅的香氣縈繞鼻間，令人難以忘懷。

野薑花是薑科多年生草本植物，原生地在喜馬拉雅山東麓，如今在東亞溫熱帶地區都常見。台灣郊野常見的薑科植物另有月桃，兩者植株外型類似，花期才呈現明顯差異。但月桃花小而濃烈，不若野薑花受歡迎。

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野薑花的「野」，來自對生存環境的強大適應力。耐旱、耐寒，惟不耐風。若栽培於溪澗谷地，很易蔓延成片。根系紮實，很難除盡，甚為強勢。但若遇強風過境，斷枝破葉，又打回原形。因此也不致成為生態隱患。

野薑花全株可食。花、葉、塊莖都可入菜、調飲。新竹內灣有野薑花粽，取葉包粽，有淡淡薑香。花可煎蛋、炒菜或入湯，馨香開胃。地下塊莖，亦有香味，但無薑辣，亦可做為薑的代用品。花提煉精油，製成香氛保健品，也是潛力社區商機。

日常所食生薑具有「薑辣素」，是味道與藥效的成分來源。野薑花塊莖則以澱粉為主，並無藥效，不能取代生薑。加上野薑花分布潮濕灘地，挖掘難度高於旱地生薑，栽培應用有所限制。

野薑花單花僅開一天，但整株花期長，入夏後可達半年。近年平均氣溫升高，北部甚至在農曆年前仍能賞花。民眾愛採集野薑花，放置室內充滿花香，做為切花出售，也成為農民收入來源。

野薑花很少結種子，多以分株繁殖。薑科若種於盆栽，日久根部會爆盆，若地植也易失控，管理難度稍高，民間庭園因此少見栽培。

「柔中帶剛」是野薑花獨特氣質。野薑花香是記憶的寄託，每次邂逅，都能悄悄拾起那藏於心底的思念。（作者為淡水香草街屋主人）

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