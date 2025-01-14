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【家庭plus．婚姻研究院】家用支出 伴侶互補
家用支出 伴侶互補
文／魏鴞
在這通膨問題短期內難解的時代，我和另一半花費金錢的方式，就像是製作一部電影般。
我像個電影監製，要注意從一開始的配發預算、花費追蹤是否有可能的超支情形，到後期的檢討，每個月都要做成本管控。老婆則是分鏡師兼導演，業務兼採購，負責規畫預算的動用和採買。怎麼說呢？
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可以想像是我倆之間關於錢的應用，是個互補的角色，像是台上兩位相聲藝人互相唱雙簧。我是典型的保守派，能省則省；她則是用貸款、攤提或投資的概念，盡可能讓劇本慢慢逐一實現，是個能取得平衡點的務實派。
因為老婆的精算和規畫，完成了好幾部「曠世巨作」，每次都度過難關，要不是她的幫忙，那些寫實電影就可能會變成遙不可及的科幻片，好在有她。
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