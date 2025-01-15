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【自由副刊】 陳昌遠／把你的所有所有都給我
◎陳昌遠
◎陳昌遠
．
1
．
這一磚一瓦
一梁一柱
你都拿去了
我們的屋愈來愈小
你的樓愈來愈高
高到雲端深處
．
這一玻璃一金屬
一框一架
你也拿去了
我們看的那些光
都是你產製的
你每點亮一次世界
我們就更黯淡一點
．
這一筆一觸
一字一句
平凡的小意義
可貴的小象徵
我們喜歡的
你通通都會用了
．
都拿去吧
包括我的善良
我的惡意
罪與純潔
我存活的理由
都拿去
．
拿去，把革命與復興拿去
把自由與抵抗拿去
我還能有什麼好抗議的呢
拿去，把一靜坐一頓悟
一山一水一花一葉
通通都拿去
．
只要你願意用
就都拿去
代替我
把一切留存在那裡。
．
2
．
給我一山水潑墨
給我一廢墟一荒野
給我動態的草葉
給我光，在人的側臉
．
我把語言給你
你說話吧
用我的語言
說一個直擊的譬喻
一個若是不夠我用
就說一百個
．
我把音樂與色彩給你
看你唱歌，作畫
我把步伐的節奏給你
看你代替我遠行
我把纏繞精神的肉體欲望
還有上千次的嘗試
都交給你
．
把你的組合給我
我要用
把你的結構給我
我要用
像一台電風扇那樣
因為我按下開關
就有了風
那樣地讓我用
．
把你塑造的那個我
交給我
我會把我的錯誤給你
一直給你
直到你對，直到
你真的像我
並且學會用我
並且並且，讓我感謝你願意用我。
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