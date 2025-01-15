自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 陳昌遠／把你的所有所有都給我

2025/01/15 05:30

◎陳昌遠◎陳昌遠

◎陳昌遠

1

這一磚一瓦

一梁一柱

你都拿去了

我們的屋愈來愈小

你的樓愈來愈高

高到雲端深處

這一玻璃一金屬

一框一架

你也拿去了

我們看的那些光

都是你產製的

你每點亮一次世界

我們就更黯淡一點

這一筆一觸

一字一句

平凡的小意義

可貴的小象徵

我們喜歡的

你通通都會用了

都拿去吧

包括我的善良

我的惡意

罪與純潔

我存活的理由

都拿去

拿去，把革命與復興拿去

把自由與抵抗拿去

我還能有什麼好抗議的呢

拿去，把一靜坐一頓悟

一山一水一花一葉

通通都拿去

只要你願意用

就都拿去

代替我

把一切留存在那裡。

2

給我一山水潑墨

給我一廢墟一荒野

給我動態的草葉

給我光，在人的側臉

我把語言給你

你說話吧

用我的語言

說一個直擊的譬喻

一個若是不夠我用

就說一百個

我把音樂與色彩給你

看你唱歌，作畫

我把步伐的節奏給你

看你代替我遠行

我把纏繞精神的肉體欲望

還有上千次的嘗試

都交給你

把你的組合給我

我要用

把你的結構給我

我要用

像一台電風扇那樣

因為我按下開關

就有了風

那樣地讓我用

把你塑造的那個我

交給我

我會把我的錯誤給你

一直給你

直到你對，直到

你真的像我

並且學會用我

並且並且，讓我感謝你願意用我。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應