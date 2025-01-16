【藝術文化】觀眾最想看《人間條件4》重啟巡演 黃韻玲、林美秀再扮虐心姊妹

《人4》由林美秀（右）與黃韻玲飾演姊妹，上演虐心的情節。（綠光劇團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕疫情期間由觀眾票選最想加演的綠光劇團「國民戲劇」《人間條件》系列，呼聲最高的是《人1》及《人4》，《人1》去年才以全新卡司重啟巡演，緊接著就是《人4》了，綠光劇團昨（15）日召開記者會宣布，《人4》將以原班黃金卡司回歸，上週開賣，台北場次票房就已突破9成，除將加場之外，目前《人4》的全台巡演行程已排到7月。

《人間條件》系列每部都有自己的命題，《人4》名為「一樣的月光」，源於吳念真作詞、80年代紅極一時的流行音樂〈一樣的月光〉，劇情描述同住一個屋簷下的一對北上打拚的姊妹，不僅學歷與職業落差懸殊，各自有著不同的責任與期望，性格也極度不同，一個溫柔且包容，另一個卻總是睥睨與批判。當其中一位先看到幸福的可能性時，燃起另一位的嫉妒，姊妹關係急速扭曲，引爆一場以掠奪代替成全的毀滅行動。

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如同〈一樣的月光〉中的提問：「是我們改變了世界、還是世界改變了我和你？」此劇對人性犀利的剖析，姊妹之間虐心的情節直挖心底的痛，使吳念真自認是《人間條件》系列最殘酷的一部。

《人4》於2009年推出，期間除曾於2011年接力《人1》至《人3》在台北演過一週，可說是16年來首度重啟巡演。在卡司組合方面，吳念真認為，不論是16年後或是32年後再演，想不出除了黃韻玲及林美秀之外，還有誰更能勝任。因此，這次請到兩人再度合體，攜手陳希聖共同演出，3人也於昨天在記者會合體，還互虧是「人間極品」，期待睽違16年後的合作登場。

《人4》巡演將於4月從台北國家戲劇院出發，詳詢Opentix。

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