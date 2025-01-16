自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】觀眾最想看《人間條件4》重啟巡演 黃韻玲、林美秀再扮虐心姊妹

2025/01/16 05:30

《人4》由林美秀（右）與黃韻玲飾演姊妹，上演虐心的情節。（綠光劇團提供）《人4》由林美秀（右）與黃韻玲飾演姊妹，上演虐心的情節。（綠光劇團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕疫情期間由觀眾票選最想加演的綠光劇團「國民戲劇」《人間條件》系列，呼聲最高的是《人1》及《人4》，《人1》去年才以全新卡司重啟巡演，緊接著就是《人4》了，綠光劇團昨（15）日召開記者會宣布，《人4》將以原班黃金卡司回歸，上週開賣，台北場次票房就已突破9成，除將加場之外，目前《人4》的全台巡演行程已排到7月。

《人間條件》系列每部都有自己的命題，《人4》名為「一樣的月光」，源於吳念真作詞、80年代紅極一時的流行音樂〈一樣的月光〉，劇情描述同住一個屋簷下的一對北上打拚的姊妹，不僅學歷與職業落差懸殊，各自有著不同的責任與期望，性格也極度不同，一個溫柔且包容，另一個卻總是睥睨與批判。當其中一位先看到幸福的可能性時，燃起另一位的嫉妒，姊妹關係急速扭曲，引爆一場以掠奪代替成全的毀滅行動。

如同〈一樣的月光〉中的提問：「是我們改變了世界、還是世界改變了我和你？」此劇對人性犀利的剖析，姊妹之間虐心的情節直挖心底的痛，使吳念真自認是《人間條件》系列最殘酷的一部。

《人4》於2009年推出，期間除曾於2011年接力《人1》至《人3》在台北演過一週，可說是16年來首度重啟巡演。在卡司組合方面，吳念真認為，不論是16年後或是32年後再演，想不出除了黃韻玲及林美秀之外，還有誰更能勝任。因此，這次請到兩人再度合體，攜手陳希聖共同演出，3人也於昨天在記者會合體，還互虧是「人間極品」，期待睽違16年後的合作登場。

《人4》巡演將於4月從台北國家戲劇院出發，詳詢Opentix。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應