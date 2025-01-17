【家庭plus．生活停看聽】出門方便 真不方便

圖／達志影像

文／美樂地

已不記得從何時開始，老媽出門在外所到之處都在找廁所，我跟著也只能被罰站等候老媽上廁所，當時年輕不懂事總是厭煩嘀咕抱怨。

老媽退化性關節炎無法下蹲如廁，只有坐式馬桶外加扶手的廁所才能使用，為數不多常需排隊等很久，老媽自己也深感困擾，後來就無意願出門了。失智老爸也漸漸蹣跚行動不良，如廁時需要人協助，還記得有一次參加社區活動，我從頭到尾伴遊隨侍照料，帶著老爸使用殘障廁所，竟被一位半百婦人兇：「男生就去使用男廁站著尿，幹嘛來擠殘障廁所？」我充耳不聞，不予理會她無同理心，還好老爸失智已無能力理解婦人在罵什麼，我心裡暗自想著：婦人現在還年輕不夠老，等再過幾年老了，自然就明白力不從心、情非得已呀！

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如今輪到我步入初老，很明顯感覺到消化系統愈來愈差，大小肌肉控制力也急速退化，出門在外特別是超過兩小時以上，總是會遇到突發狀況有如廁需求的窘境，擔心害怕出門在外找不到廁所時，超級不方便。

有一天一大清早趕車快走在路上，突然肚子一陣陣絞痛，太早了店家都還沒開門，只好求助警察局，我十萬火急之際竟聽到回答：抱歉！馬桶不通無法外借使用。幸好周遭環境我很熟悉，穿梭小巷子趕緊轉往廟宇使用廁所，解決燃眉之急，真是感恩，功德無量呀！

住家附近公園地下停車場有兩個廁所，在公園運動時想上廁所，卻看到張貼告示：本停車場廁所於施工期間無法使用。施工規劃完全沒考慮便民措施，兩個廁所同時施工、停用，缺乏為民服務的精神，完全不給人方便。

遇到非常大的午後雷陣雨，連撐傘也全身濕漉漉，只好就近躲進一家飲食店避雨，肚子不餓的我還是消費點了一碗熱湯麵，以免不好意思，想使用洗手間順便整理自己灰頭土臉的容貌和淋濕的褲腳、鞋子，環顧店內沒看到洗手間標示，很有禮貌地上前請問店員，竟冷漠以對回了一句話：我們廁所不外借。不論餐食再怎麼平價好吃，此店家已納入我的黑名單中，成為拒絕往來戶。

知名的伴手禮店服務人員笑容可掬和藹可親，我沒有要購買，直接表明因緊急要借用廁所，服務人員恭敬招呼：請進，請前方右轉後再左轉直走到底就看到了。以客為尊講求顧客至上的優良店家再怎麼連番漲價，依然全力支持到底。

台灣最美的風景是濃厚的人情味，人總有不方便急需援助的時候，換位思考給人方便和溫暖，共同努力守護宜居的友善城市，讓生活隨處充滿愛而更美好。

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