自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】出門方便 真不方便

2025/01/17 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／美樂地

已不記得從何時開始，老媽出門在外所到之處都在找廁所，我跟著也只能被罰站等候老媽上廁所，當時年輕不懂事總是厭煩嘀咕抱怨。

老媽退化性關節炎無法下蹲如廁，只有坐式馬桶外加扶手的廁所才能使用，為數不多常需排隊等很久，老媽自己也深感困擾，後來就無意願出門了。失智老爸也漸漸蹣跚行動不良，如廁時需要人協助，還記得有一次參加社區活動，我從頭到尾伴遊隨侍照料，帶著老爸使用殘障廁所，竟被一位半百婦人兇：「男生就去使用男廁站著尿，幹嘛來擠殘障廁所？」我充耳不聞，不予理會她無同理心，還好老爸失智已無能力理解婦人在罵什麼，我心裡暗自想著：婦人現在還年輕不夠老，等再過幾年老了，自然就明白力不從心、情非得已呀！

如今輪到我步入初老，很明顯感覺到消化系統愈來愈差，大小肌肉控制力也急速退化，出門在外特別是超過兩小時以上，總是會遇到突發狀況有如廁需求的窘境，擔心害怕出門在外找不到廁所時，超級不方便。

有一天一大清早趕車快走在路上，突然肚子一陣陣絞痛，太早了店家都還沒開門，只好求助警察局，我十萬火急之際竟聽到回答：抱歉！馬桶不通無法外借使用。幸好周遭環境我很熟悉，穿梭小巷子趕緊轉往廟宇使用廁所，解決燃眉之急，真是感恩，功德無量呀！

住家附近公園地下停車場有兩個廁所，在公園運動時想上廁所，卻看到張貼告示：本停車場廁所於施工期間無法使用。施工規劃完全沒考慮便民措施，兩個廁所同時施工、停用，缺乏為民服務的精神，完全不給人方便。

遇到非常大的午後雷陣雨，連撐傘也全身濕漉漉，只好就近躲進一家飲食店避雨，肚子不餓的我還是消費點了一碗熱湯麵，以免不好意思，想使用洗手間順便整理自己灰頭土臉的容貌和淋濕的褲腳、鞋子，環顧店內沒看到洗手間標示，很有禮貌地上前請問店員，竟冷漠以對回了一句話：我們廁所不外借。不論餐食再怎麼平價好吃，此店家已納入我的黑名單中，成為拒絕往來戶。

知名的伴手禮店服務人員笑容可掬和藹可親，我沒有要購買，直接表明因緊急要借用廁所，服務人員恭敬招呼：請進，請前方右轉後再左轉直走到底就看到了。以客為尊講求顧客至上的優良店家再怎麼連番漲價，依然全力支持到底。

台灣最美的風景是濃厚的人情味，人總有不方便急需援助的時候，換位思考給人方便和溫暖，共同努力守護宜居的友善城市，讓生活隨處充滿愛而更美好。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應