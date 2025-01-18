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【藝週末．藝週推薦展覽】風景的構築─嘉美館「拾景剪影─林玉山的寫生與旅行」展

2025/01/18 05:30

〈春萌畫友合作畫〉，1948。〈春萌畫友合作畫〉，1948。

文．攝影／黃秉睿

〈茄子〉，1935。〈茄子〉，1935。

林玉山（1907-2004）為嘉義重要的前輩畫家，素以日治時期「台展三少年」的稱號與郭雪湖、陳進並稱，年少即嶄露頭角。自從1920年代習畫伊始，林玉山便勤耕不輟地以寫生做為練習方式、累積大量速寫習作，從故鄉諸羅光景逐漸擴散至台灣全島，而後是邁向世界的藍圖，一張張畫作不僅只是風景紀錄，更是畫家的心靈圖像映射。適逢諸羅建城320年，嘉義市立美術館推出年度主題展「拾景剪影─林玉山的寫生與旅行」，透過數十件畫作與寫生冊等檔案式呈現，試圖透析「寫生」此一貫穿林玉山生涯的創作精神，並將之帶至觀者眼前。展期至2月9日。

〈蜀葵〉，1935。〈蜀葵〉，1935。

「寫生之法，顧名思義，不只是寫其形骸，須要寫透對象形而上的內在精神。……寫生的目的不在工整的寫實，而應寫其生態、生命，得其神韻。」（節錄自林玉山〈脫韁惟賴寫生勤──四十年來作畫甘苦談〉）林玉山一生多有論述談及「寫生」置於其創作觀中的深刻涵義，據其所述，寫生的意義超乎直觀的景物復刻，更是從眼到腦再流竄至心的反芻與產出。

〈歐遊速寫064〉，1980。〈歐遊速寫064〉，1980。

展題中的「拾景」代表林玉山行走於世途中，對於即見風景的拾綴，以向來為人所稱道的速寫技法留下生命感知的紀錄；「剪影」反映了他對於眼前所見、筆下所畫的迴盪思考，經由大量的寫生習作重新拼合、闢建出投注己身部分的景象，再再體現出林玉山結合客觀外在與主觀心緒的描繪力。「寫生」與「旅行」則為其拓寬與加深創作的實踐方式，由此得出本次展題：「拾景剪影─林玉山的寫生與旅行」，由外在的行動展示將其內裏的思緒轉化至觀者心中。

〈喜馬拉雅雪山〉，1983。〈喜馬拉雅雪山〉，1983。

本次展覽分有3個子題：「始於諸羅」、「行遍天下」與「旅途觀物」，所對照的分別為林玉山於嘉義與台灣的眼見、朝向世界的遊歷，以及風景寫生之外的萬物蒐藏，觀者彷彿跟著林玉山的足履由家鄉出發、踏遍全台，甚而拓展海外，一步一步立體化林玉山一生的創作圖像。

「海景、印尼等寫生集003」，1987。「海景、印尼等寫生集003」，1987。

千里之行 始於諸羅

〈印尼聖水廟〉，1992。〈印尼聖水廟〉，1992。

「始於諸羅」展區藉由與手稿、寫生冊的並陳，除了具體地展示出畫家的創作軌跡，也能從家園鄉土的風景事物中，覺察到林玉山對於土地的熱愛之情；大量速寫稿證明其所自述「脫韁惟賴寫生勤」的創作實踐，也做為其追寫往昔的最佳依據。

林玉山於泰國之寫生冊，1984。林玉山於泰國之寫生冊，1984。

於展間入口附近的重點展品〈諸羅風情〉，是畫家於1993年面向60年前的回望：1933年林玉山以〈夕照〉入選第7屆台展東洋畫部，畫作描繪當今嘉義蘭潭水庫一帶風光，原作卻不幸佚失；林玉山於是依當年的寫生稿重新繪製〈諸羅風情〉，召回昔日畫作的同時，也再現如今因水庫建成而消逝的景色。

〈苗村即景〉，1984。〈苗村即景〉，1984。

林玉山對於土地的惜情與追憶，也渲染至人與人之間情懷的深刻連結之上。〈竹林與水牛〉最初做於1926年，為送給陳澄波的禮物；陳澄波於二二八事件遇害後，陳家為免禍及無辜而將畫作落款抹去，但仍妥善保存；直至1979年，林玉山自陳澄波之子陳重光手中重見此畫，感念陳家愛惜舊作，亦似感慨物是人非，便為此作安上新的落款。

透過圖稿並置可以看出林玉山對於既有圖像的再創作。透過圖稿並置可以看出林玉山對於既有圖像的再創作。

本次展覽另一重點展品：《阿里山線附近風景寫生冊》首次於嘉美館展出，為林玉山在1941年7月21日，乘坐火車至梨園寮、在大坪至小梅一帶（約落在今日嘉義縣梅山鄉）四處寫生所留下來的珍貴紀錄。畫家或以墨線或以鉛筆勾勒，一部分採淡墨暈染，同時配有文字並陳、描述景點或圖像內容，呈現畫家親力親為、透過實地寫生積累經驗的過程。

〈龍洞海岸〉，2003。〈龍洞海岸〉，2003。

林玉山寫生範圍遍及全台，由描繪北部〈龍洞海岸〉與寫生稿的比較中可以發現，雖然其畫作是以親眼所見之景象為底稿，但後續改繪的成品並非對於實景的呆板複製，而是藝術家思考後的創作力展現。〈龍洞海岸〉由畫家以憶寫的方式編排既有寫生稿裡的圖像，近景為奇岩排列，遠處有海鳥振翅，雖非實際存在的風景，卻是極富個人特色的山水風情。

《阿里山線附近風景寫生冊》，1941。附有數位輸出以展其全貌。《阿里山線附近風景寫生冊》，1941。附有數位輸出以展其全貌。

速寫世界 行遍天下

《阿里山線附近風景寫生冊》，1941。附有數位輸出以展其全貌。《阿里山線附近風景寫生冊》，1941。附有數位輸出以展其全貌。

1960年代，台灣仍處於戒嚴體制下的威權統治，人民無法輕易出國，林玉山卻因畫家與老師身分，以展覽、交流與講學之由行至各地，使其旅行與寫生之路推展到世界各國，踏足東南亞、歐美等地，以明亮的眼睛、靈動的手筆與對異國風土文化開放的態度，收穫更為豐富的世間圖像，亦將視野送上廣闊的高空。

〈竹林與水牛〉，1926/1979。〈竹林與水牛〉，1926/1979。

在「行遍天下」展區中，同樣透過畫作與習作、寫生冊的並置開展出難得一見的比較觀點。如嘉美館館藏〈苗村即景〉對照於國立台灣美術館典藏之林玉山泰國相關寫生集，後者是由鉛筆、粉彩等所完成之速寫作品，記錄苗族女子的動作，並以文字補充描述；前者則是在寫生稿的基礎上，由彩墨添加色澤、背景和配件，以完整整體畫面。

〈諸羅風情〉，1993。〈諸羅風情〉，1993。

1987年，林玉山遊歷至印尼，亦以當地的著名地標為對象，留下了屬於個人的紀錄，位於爪哇島的〈婆羅浮屠〉以及峇里島的〈印尼聖水廟〉，也都透過如前所述的繪製方式，先在寫生集上留下速描淡彩的習作，後再以彩墨手法注入細節。前後版本都帶有獨特的韻味，而相互對照之下更是能激發出值得觀者細細咀嚼的無限趣味。

1951年，林玉山於靜修女中授課。1951年，林玉山於靜修女中授課。

人文景觀之外，世界之旅中對於自然景物的描繪，則展現出林玉山深厚的速寫功力，〈喜馬拉雅雪山〉、美國〈大峽谷〉、以阿爾卑斯山脈為對象的「歐遊速寫」系列等，皆是畫家於飛機上移動的過程中，由座位窗口看出的視角，投射在畫紙上的高空山景速描，後以彩墨完成作品，可說是超越時代的風景畫作，亦超乎傳統山水畫語彙所能描述。

嘉美館「拾景剪影─林玉山的寫生與旅行」，展期至2月9日。嘉美館「拾景剪影─林玉山的寫生與旅行」，展期至2月9日。

萬千皆畫 旅途觀物

縱然許多畫作流露出對於人文風土、自然奇景的濃厚興趣與熱愛，寫生之於林玉山，卻不僅止於風景，而是盡收眼底的美妙萬事萬物皆是其投注目光的對象。1935年，林玉山再赴日本京都進修，展示於「旅途觀物」的〈蜀葵〉、〈茄子〉等作，便是畫家在這段期間完成的寫生習作。

在〈蜀葵〉一畫展露出相較於初入選台展時林玉山在作畫上的推進：色澤有所區別的植物葉面與葉背、以色彩與筆觸表現出的柔和花瓣質感，都透露其對物象有更高且細緻的掌握，也流淌出畫家對周遭微小事物的興致。

在本展區中，除了周遊四處的旅行，亦放入了林玉山在人生行旅當中的深刻相遇，如〈春萌畫友合作畫〉便是由林玉山與春萌畫會成員李秋禾、吳利雄、江輕舟共同繪製，傳達出畫家之間深刻的情誼。畫作內容為3人1虎合臥而睡，可推測畫的應該是佛教禪宗中的「四睡圖」；右上方有落款「眼看人盡醉／何忍獨惟醒」，或許是以「睡」寓「醉」，藉此呼應戰後肅殺的政治社會氛圍。

春萌畫會由林玉山等人在1928年於嘉義成立，在中國傳統書畫的基礎上、學習符合台展審美標準的寫生東洋畫，交流創作的過程中，亦發展出以寫生為核心的繪畫觀與台灣鄉土認同。畫會曾舉辦7次聯展，除1930年第1屆設於台南，其餘皆在嘉義；成員於官方美展的卓越成績造就嘉義「畫都」的美譽。

在本次「拾景剪影─林玉山的寫生與旅行」展覽中，為回應在地優秀前輩畫家的豐富遺產，嘉美館透過33件原畫作品、7本實體寫生冊等展品，並置水墨畫作與素描線稿，架構出明晰的軌跡、立體化畫家層層潛藏的藝術生命，從而引領觀者真正深入林玉山廣袤的創作世界。

林玉山小檔案

林玉山，本名林英貴，別號雲樵子、諸羅山人、桃城散人，1907年4月1日生於嘉義美街（今成仁街）風雅軒裱畫店。自幼受教於民間畫師，1926年受同鄉前輩畫家陳澄波鼓勵，前往日本就讀東京川端畫學校西畫科；隔年以〈水牛〉、〈大南門〉兩件作品入選第1屆台灣美術展覽會東洋畫部；1930年更以〈蓮池〉獲選第4屆台展特優。1928年林玉山與嘉義、台南地區的其他畫家共同成立「春萌畫會」；1940年加入台陽美術協會。戰後先後任教於嘉義中學、靜修女中與台灣師範大學，直到退休前都於教育界耕耘，影響深遠。

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