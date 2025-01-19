【藝術文化】藝百家100+百位藝師誕生的現在進行式 見證技藝傳承

文化部長李遠（後排左5）與「重要傳統藝術保存者傳習計畫」結業藝生合影。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕為呈現「重要傳統藝術保存者傳習計畫」的成果，文化部主辦「藝百家100+百位藝師誕生的現在進行式」特展，藉由多媒體動態影像、傳統工藝作品及動漫影音，展現藝師與結業藝生攜手共創的文化傳承篇章。即日起至2026年1月17日，在文化部文化資產園區國際展演館A館登場。

粧佛名家施至輝的結業藝生陳宗蔚作品〈中壇元帥〉。（文化部文資局提供）

文化部長李遠昨（18）日在特展開幕式時表示，「如果沒有傳統藝術，我們國家根本不存在」，而傳統藝術必須靠一棒接一棒的傳承，只要有人願意做，就必須付出一生來做，當每個國寶藝師把技術傳承給藝生，過程中會有非常多的故事。他也強調，文化部會努力將這些傳統藝術及故事，與現代結合，並透過各種媒介及技術，持續傳承與傳播，讓大家也能藉由電影、電視、漫畫、音樂等，看見傳統藝術。

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特展以照片燈箱呈現藝師傳授技藝予結業藝生們的學習歷程。（文化部文資局提供）

文化部自2009年啟動「重要傳統藝術保存者傳習計畫」，以「師徒制」方式建立完整的傳習制度，結業藝生經過4年扎實學習，通過多次嚴謹考核，獲得文化部頒發結業證書。迄今認定的人間國寶60位，結業藝生114位，還在習藝的藝生共187位。藝生們歷經艱辛的研習，學習人間國寶們細膩、專注、堅持與追求完美的職人精神，將國寶藝師與傳統文化精神永續傳承下去。

此次展覽不僅展示了過去4年習藝階段藝生們的努力與發展，更傳遞出傳統文化薪火相傳、持續發展的希望。展覽藉由多媒體動態影像、傳統工藝作品及動漫影音，展現114位結業藝生的學習歷程，以及學成之後羽翼漸豐的嶄新姿態，從傳統表演藝術如歌仔戲、布袋戲、南北管音樂及戲曲、泰雅史詩傳唱、排灣族口、鼻笛等，到傳統工藝如漆藝、錫工藝、竹編、木雕等，參觀者將透過動態影音展覽形式，沉浸於這段傳承文化記憶的旅程中，深刻體驗「技藝綻放，文化永續」的價值。展覽詳詢文化部文化資產局官網。

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