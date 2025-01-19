【藝術文化】台中國家歌劇院公佈上半年亮點計畫 推出10齣節目

音樂說故事劇場推出《湖底之鬼》，讓音樂成說故事主體。（歌劇院提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中國家歌劇院公佈上半年亮點計畫，引進包括英國芭蕾舞團與編舞家阿喀郎．汗的《吉賽兒》等多國表藝團隊，推出10檔演出，讓民眾蛇年繼續感受藝術、品味人文生活。

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗指出，今年推出10齣節目，包括編舞家阿喀郎．汗與英國國家芭蕾舞團合作，加入當代視角和語彙改編的經典愛情故事《吉賽兒》；另有雷克舞團9鼓手╳9舞者，張力十足地交織鼓聲節奏與肢體韻律的《舞動狂響》；以及義大利新媒體劇場fuse*的「生命三部曲」最終章《靈魂》，探索生死和靈魂的邊界。

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台中國家歌劇院上半年亮點計畫引進包括英國芭蕾舞團與編舞家阿喀郎．汗的《吉賽兒》等。（歌劇院提供）

還有，羅伯．勒帕吉╳機器神╳馬戲工廠《砰！》，以馬戲概念呈現摔角格鬥等震撼感的藝術新型態演出；另有布拉瑞揚舞團「我・我們」第二部曲，探問「人」的存在與本源；音樂說故事劇場《湖底之鬼》，透過管絃樂、擊樂、鍵盤、電子音樂交融，讓音樂成為說故事的主體；明和電機╳江戶未來世╳超維度的《新世紀浮世繪》，呈現機械零件與數位科技之外的手作情感溫度。

至於劇場新作，包括新藝計畫熊世翔╳洪翊博《日夜顛倒的唐吉訶德》、狠劇場《自由遊戲—XR身體音樂計畫》；還有河床劇團在排練室非典型劇場空間的演出《之間》等。

此外，歌劇院公佈第5屆駐館藝術家，包括活躍於劇場與影像領域的嚎哮排演團長黃建豪，駐館期間將創作一齣既是音樂劇也是演唱會的演出；聲音藝術創作者賴奇霞將發掘中部罄、鼓、竹、木魚和鑼等做樂器，讓傳統樂器結合科技藝術，碰撞出多元的聲響共振。

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