【藝術文化】高音之王考夫曼再訪台 北高不同曲目饗樂迷

高音之王考夫曼睽違多年再登台，將分別在台北與高雄開唱。（兩廳院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕繼3大男高音之後，被譽為「世界上最佳男高音」的尤納斯．考夫曼（Jonas Kaufmann），暌違多年再登台，將於2、3月間分別在台北與高雄開唱，且端出兩套完全不同的曲目饗樂迷。

考夫曼的「歌劇之夜」，將由知名歌劇指揮約亨．里德率台北市立交響樂團共同演出。（兩廳院提供）

1969年出生於德國的考夫曼，曾獲《紐約時報》讚揚「高音清晰嘹亮，歌聲中兼具陽剛與溫柔」，不僅具備深沉醇厚的音色，同時擁有溫柔高亢的歌喉，更能細膩地揣摩角色，使演唱張力十足、情感豐沛。2022年被封為奧地利至高榮譽的「宮廷聲樂家」，2024年則榮獲法國榮譽軍團勳章。

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由抒情男高音發展為歌劇男高音，考夫曼是少數男高音中既能唱莫札特又能唱華格納的聲樂家，他的演出充滿戲劇張力而廣受好評，能駕馭各類型曲目以及各種歌劇角色，同時，他的獨唱會演出也廣受讚譽。

此次訪台，考夫曼將於2月26日先在台北舉辦「歌劇之夜」音樂會，攜手知名歌劇指揮約亨．里德（Jochen Rieder）與台北市立交響樂團，共同詮釋普契尼、比才、威爾第等歌劇名家的經典詠歎調。

3月1日在高雄衛武營音樂廳的獨唱會，考夫曼將與地位崇高的鋼琴大師赫爾穆特．多伊奇（Helmut Deutsch）合作，攜手呈現舒曼、李斯特、布拉姆斯、理查．史特勞斯等偉大作曲家的藝術歌曲。兩人長年合作，歷年錄製的舒伯特、史特勞斯、李斯特的藝術歌曲專輯，皆獲得許多唱片大獎。

考夫曼上一次訪台是2017年，原定2022年再登台，因疫情被迫取消，因此，時隔8年再登台，讓樂迷格外期待。

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