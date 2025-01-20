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【自由副刊】 田煥均／旅行的意義

2025/01/20 05:30

◎田煥均◎田煥均

◎田煥均

老媽極力反對我帶兒子出國旅行，理由是新生兒抵抗力差。

儘管遭逢反對，我還是早早買好了機票，因為旅行不僅是為了遊玩，還有開拓眼界、豐富人生……更重要的是，旅行具有神奇的療癒功能。

記得第一次海外獨旅去日本，為了親眼目睹車站海報上的楓紅，驅車前往冷清偏遠的化野念佛寺，一下午就坐在石階上無所事事，與上千座石佛一同沉浸在秋天的蕭索與烏鴉聲中，直至夜幕低垂。後來才知道化野地區以前是亂葬崗，石佛千百年來湮沒在荒草下，直到近代才整理集中供奉。讓我深感意外的是，自孩提起對鬼怪的恐懼、怕黑，竟然從此不藥而癒。

我永遠也不知道下趟旅行會療癒什麼，期待帶兒子造訪陌生的遠方，是為了創造珍貴的回憶，多年後可以療癒彼此的心。●

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