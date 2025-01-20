自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活大補帖】佳節聚會 禁聊政論

2025/01/20 05:30

佳節聚會 禁聊政論佳節聚會 禁聊政論

文／書福

時間過得很快，轉眼又接近年節的時候，少不了家庭的聚餐。我想給長輩們一個誠心的建議，千萬不要在家庭聚餐時，詢問晚輩支持哪個政黨。

有些長輩喜歡在難得的年度聚餐時，冷不防地詢問晚輩「你是支持哪個政黨？」其實你我心知肚明，此舉無異是在霸凌晚輩。

他們不想破壞親密的關係，也不想破壞年節的氣氛，於是要嘛口是心非地附和你，要嘛沉默不語，當然也有的會跟你大吵一架，然後拂袖而去，從此斷了聯繫。

晚輩們辛苦了一整年，無非是想陪家人好好地吃頓飯。

在職場上工作，有多少人、有多少機會，能夠好好地吃飯？可是當晚輩帶著一顆期待放鬆的心情，沒料到會換來一場霸凌或洗腦，甚至是一場冗長的說教。

我知道你害怕戰爭、擔心晚輩吃苦。但是，國際間沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友。歷史上告訴我們，有些國家元首即使選擇中立，選擇和平，卻仍然淪為戰亂、破碎的家園。

除了神棍，沒有人知道，支持誰才是絕對正確的。

我們反對戰爭，我們希望和平，我們希望有一個跟家人相聚開心的歡樂時光。

如果萬一真的不幸發生戰爭，至少你還贏了一頓跟家人的美好聚餐。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應