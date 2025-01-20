【家庭plus．生活大補帖】佳節聚會 禁聊政論

佳節聚會 禁聊政論

文／書福

時間過得很快，轉眼又接近年節的時候，少不了家庭的聚餐。我想給長輩們一個誠心的建議，千萬不要在家庭聚餐時，詢問晚輩支持哪個政黨。

有些長輩喜歡在難得的年度聚餐時，冷不防地詢問晚輩「你是支持哪個政黨？」其實你我心知肚明，此舉無異是在霸凌晚輩。

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他們不想破壞親密的關係，也不想破壞年節的氣氛，於是要嘛口是心非地附和你，要嘛沉默不語，當然也有的會跟你大吵一架，然後拂袖而去，從此斷了聯繫。

晚輩們辛苦了一整年，無非是想陪家人好好地吃頓飯。

在職場上工作，有多少人、有多少機會，能夠好好地吃飯？可是當晚輩帶著一顆期待放鬆的心情，沒料到會換來一場霸凌或洗腦，甚至是一場冗長的說教。

我知道你害怕戰爭、擔心晚輩吃苦。但是，國際間沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友。歷史上告訴我們，有些國家元首即使選擇中立，選擇和平，卻仍然淪為戰亂、破碎的家園。

除了神棍，沒有人知道，支持誰才是絕對正確的。

我們反對戰爭，我們希望和平，我們希望有一個跟家人相聚開心的歡樂時光。

如果萬一真的不幸發生戰爭，至少你還贏了一頓跟家人的美好聚餐。

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