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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 隱匿／阿米與梵谷

2025/01/21 05:30

◎隱匿◎隱匿

◎隱匿

接獲死訊的十天前

你來參加我的新書分享

（那天的主題恰巧是死亡）

會後我們一起搭車

你發表對詩的看法

觀點獨特略顯毒舌

這不意外

意外的是

你的思路清晰而明亮

和人們對思覺失調症患者的印象完全不同

我首次承認你有成為詩評家的可能

當然不是理論派

或許是草莓派吧

接獲死訊的當下

我正在美術館排隊等待進場

在震驚與悲傷中隨人群經過各式畫作

直至來到了梵谷的那片草地前

我紛亂的情緒沉靜下來了――究竟

是什麼樣的人

才能這樣去描繪一片草地？

寫意的小花翻飛於風中的粉蝶

從土裡迫不及待冒出怒生的粗野的草莖

遠處有小徑與路樹

可能通往任何地方但此刻都不重要

重要的是此刻的陽光如澄亮黃金

奢華地揮灑於這片遭人踐踏的草地上――究竟

是什麼樣的人才能這樣恣意調動屬於上帝的光？

而後我突然看到（是的我看到）

阿米――

你就在那躍動的點點金色之上

你就是那奢華的金色的光

我在那絕對的光前顫動如一盞微弱燭火――

後來我才知道

這幅〈有蝴蝶的長草地〉

是梵谷在療養院的最後一年畫的

它的主題很接近告別

原來是這樣啊阿米――

美與自由比疾病和無法改變的命運更大

而生命是尊榮的珍貴的

這些事我們早就知道了

那粗野茂密的野草

也像是你頭上新生的黑髮

那黑是如此耀眼

帶著生命的躍動

（甚至是喜悅）

想必此刻

在這永恆的金色之前

悲傷這種情感

終究是太微渺了吧？

接獲死訊的兩個月後

你來到我的夢裡

甜蜜告知在新的城市裡

你結識了年輕的男友：

「他超可愛的呦――」

在夢裡依然愛潑冷水的我問：

「他成年了嗎？」

你露出了害羞的微笑

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