【自由副刊】 隱匿／阿米與梵谷

◎隱匿

◎隱匿

．

接獲死訊的十天前

你來參加我的新書分享

（那天的主題恰巧是死亡）

會後我們一起搭車

你發表對詩的看法

觀點獨特略顯毒舌

這不意外

意外的是

你的思路清晰而明亮

和人們對思覺失調症患者的印象完全不同

我首次承認你有成為詩評家的可能

當然不是理論派

或許是草莓派吧

．

接獲死訊的當下

我正在美術館排隊等待進場

在震驚與悲傷中隨人群經過各式畫作

直至來到了梵谷的那片草地前

我紛亂的情緒沉靜下來了――究竟

是什麼樣的人

才能這樣去描繪一片草地？

寫意的小花翻飛於風中的粉蝶

從土裡迫不及待冒出怒生的粗野的草莖

遠處有小徑與路樹

可能通往任何地方但此刻都不重要

重要的是此刻的陽光如澄亮黃金

奢華地揮灑於這片遭人踐踏的草地上――究竟

是什麼樣的人才能這樣恣意調動屬於上帝的光？

請繼續往下閱讀...

而後我突然看到（是的我看到）

阿米――

你就在那躍動的點點金色之上

你就是那奢華的金色的光

我在那絕對的光前顫動如一盞微弱燭火――

．

後來我才知道

這幅〈有蝴蝶的長草地〉

是梵谷在療養院的最後一年畫的

它的主題很接近告別

原來是這樣啊阿米――

美與自由比疾病和無法改變的命運更大

而生命是尊榮的珍貴的

這些事我們早就知道了

那粗野茂密的野草

也像是你頭上新生的黑髮

那黑是如此耀眼

帶著生命的躍動

（甚至是喜悅）

想必此刻

在這永恆的金色之前

悲傷這種情感

終究是太微渺了吧？

．

接獲死訊的兩個月後

你來到我的夢裡

甜蜜告知在新的城市裡

你結識了年輕的男友：

「他超可愛的呦――」

在夢裡依然愛潑冷水的我問：

「他成年了嗎？」

你露出了害羞的微笑

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