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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．香草隨食札記】蒲公英 台灣特有種稀少

2025/01/21 05:30

小金英葉片平順細長。小金英葉片平順細長。

文、圖／蔡以倫

花萼有倒鉤是台灣蒲公英的特徵。花萼有倒鉤是台灣蒲公英的特徵。

吹過蒲公英（Dandelion）的花絮嗎？隨風高飛，乘載希望，飄向遠方。一直以為蒲公英繁殖力強，但隨人為採擷與環境開發，族群正在減少。尤其是台灣特有種「台灣蒲公英」，如今更是稀少難見。

蒲公英全球溫帶都有分布，葉有鋸齒狀，品種略有差異。蒲公英全球溫帶都有分布，葉有鋸齒狀，品種略有差異。

蒲公英全球溫帶都有分布，葉有鋸齒狀，品種略有差異。台灣有「西洋蒲公英」與「台灣蒲公英」兩品種。「台灣蒲公英」並無「地域」優勢，僅分布於中部以北海岸灘地、郊野，愈發罕見。有幸在三芝海灘偶遇，驚喜不已。

蒲公英為菊科藥食兩用植物，性苦寒。中醫認為可清熱解毒，利尿降火，常用於囊腫結節諸症狀。青草店販售品種以西洋蒲公英為主，但受限季節、產量，常以「小金英」（兔兒菜、細本蒲公英）取代。雖然功效相近，仍有差異。

根據農改場植物屬性分析，台灣蒲公英與西洋蒲公英有96%相似度，互可平替。但小金英與蒲公英僅有80%近似。後兩者都有棉狀花絮，乾品僅葉形可資識別，蒲公英有鋸齒狀，小金英則平順細長。

歐洲人花圃裡全年有蒲公英，採集嫩葉可做沙拉生食或煮湯。肥厚根部洗淨煮水，會產生咖啡香氣，是無咖啡因飲料之佳選。洋人崇尚排毒飲食，將牛蒡根與蒲公英根搭配成保健茶飲，有保護肝臟，排毒利尿的功效。

台灣蒲公英與西洋蒲公英外觀差異小，未開花前很難辨識。前者花萼下有倒鉤反捲，是兩者主要差異。但其實棲地落差大，中北部海灘沙地、草叢未開發區，偶見台灣蒲公英零星分布。

蒲公英的保健效果早為全球公認，近年醫學研究也指向蒲公英的抗癌能力。珍惜特有種，認識台灣蒲公英的優勢，若能復育成中、北部海岸社區產業，不也是美事一樁？（作者為淡水香草街屋主人）

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