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【藝術文化】大提琴巨星卡普松5月再訪台 2套曲目計畫饗樂迷

2025/01/22 05:30

卡普松不僅是頂尖大提琴家，也是法國文化的領航人物。（MNA提供）卡普松不僅是頂尖大提琴家，也是法國文化的領航人物。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕法國頂尖大提琴家高提耶．卡普松（Gautier Capuçon）將於5月再登台，以2套曲目，分別呈現奏鳴曲與7重奏音樂會演出。

卡普松將於台中及新竹場，以雙重主題同場呈獻貝多芬奏鳴曲及大提琴7重奏。（MNA提供）卡普松將於台中及新竹場，以雙重主題同場呈獻貝多芬奏鳴曲及大提琴7重奏。（MNA提供）

卡普松自幼學習大提琴與鋼琴，2000年以大提琴和室內樂第一等成績畢業於巴黎國立高等音樂學院後，在維也納音樂與表演藝術大學隨海因里希．席夫完成學習。在與眾多世界頂尖指揮家和樂團合作演出過程中，逐步躍升為當今大提琴界的領軍人物，不論是每年艾菲爾鐵塔下的巴黎音樂會、奧運聖火的迎接典禮，還是巴黎聖母院的祝禱與重啟，他都以音樂讓這些重要時刻更受關注。

此次是卡普松第5度訪台，安排2個曲目計畫，於4場演出中，以3種不同組合呈現。首先是在台北國家音樂廳，卡普松將於5月1日攜手1991年伊莉莎白鋼琴大賽金獎得主法蘭克．布雷利（Franck Braley），演出貝多芬的大提琴奏鳴曲全集；2日則是與6位國際大提琴演奏家共同演出多首大提琴7重奏音樂會。

值得一提的是，卡普松擅長以音樂表達對人文藝術的關懷，更是法國文化領航的領軍人物，不僅是LVMH基金會大提琴卓越菁英計畫的創始與領導者，更在2022年成立了自己的基金會。除此之外，他還精選6位國際大提琴菁英組成7重奏，以自己的姓氏結合義大利文的「celli」（大提琴）取名「Capucelli」，5月2日的音樂會，是Capucelli亞洲首演唯一專場。

台灣巡演行程還包括5月3日在台中國家歌劇院、4日在新竹市文化局演藝廳，將把台北2天的2套計畫，以雙重主題於同場音樂會中，成為「卡普松&布雷利&大提琴7重奏」，同場呈獻貝多芬奏鳴曲及大提琴7重奏。詳詢MNA牛耳藝術。

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