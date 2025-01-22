【藝術文化】國光微劇場7齣折子戲 6新秀擔綱演出

謝樂是近年表現相當出色的青年旦行演員，圖為她在《牡丹亭》中飾演杜麗娘的扮相。（國光劇團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立傳統藝術中心舉辦的2025國光劇團「微劇場」系列，今年由王佩宣、謝樂、潘宜庭、黃薇霓、王詠增、黃家成等6位青年演員，擔綱演出7齣經典折子戲，將在2月12日與2月19日於戲曲中心小表演廳登場。

傳藝中心表示，國光劇團成立30年來，孕育出許多京劇明星，深感培育京劇人才之重要，因此國光每年除了年度大戲、季公演「永恆時尚：傳統戲」等之外，另一重點是以培育新人為主的「微劇場」，讓青年演員上陣磨劍，也讓老幹培訓新枝接班人。

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今年開春「微劇場」，生行演員王佩宣，旦行演員謝樂、潘宜庭、黃薇霓，丑行演員黃家成以及王詠增，將演出《遊園》、《驚夢》、《尋夢》、《拾畫叫畫》、《小放牛》、《散花》、《盜銀壺》等戲齣。其中，謝樂是近年表現相當出色的優秀青年旦行演員，海內外的演出成績可圈可點；王佩宣在温宇航的教導下，也逐漸展現大將之風；王詠增、黃家成、潘宜庭在一次又一次的演出中，不僅磨練技巧，也漸顯專業演員的風範；黃薇霓則是新入團的演員，期待能為京劇藝術注入新的活力。

國光劇團推出的「微劇場」系列，以年輕團員為主演，透過120分鐘的小型精緻演出，讓劇團中的青年團員淬鍊表演技巧，累積舞台經驗，提升實際演出中對角色的理解和詮釋能力，同時讓經典劇目得以延續，也是驗收青年演員學習成果的一次機會，同時與觀眾分享名家傳承經典劇目的成果。詳詢OPENTIX網站。

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