【藝術文化】深化台、奧藝術連結 C-LAB與林茲電子藝術簽署合作備忘錄

台灣生活美學基金會執行長謝翠玉（左）代表C-LAB與林茲電子藝術節總統籌克里斯特爾．鮑爾交換MOU。（王世邦攝，C-LAB提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕在國際上歷史最悠久的科技藝術先聲奧地利林茲電子藝術節（Ars Electronica Festival），主辦單位奧地利林茲電子藝術公司，昨（22）日由電子藝術節總統籌克里斯特爾．鮑爾（Christl Baur）為代表，親自來台與台灣當代文化實驗場C-LAB簽署合作備忘錄，拓展台、奧更多元的合作面向。

奧地利林茲電子藝術公司旗下林茲電子藝術中心（遠處發光的建築），是國際間重要的新媒體藝術發表場館。（記者凌美雪攝）

林茲電子藝術公司致力於藝術與科技的實驗創新，1979年創立林茲電子藝術節，1987年開始頒發深具指標性的電子藝術大獎（Prix Ars Electronica），旗下還設有林茲電子藝術中心、未來實驗室、電子藝術服務部等單位，連結藝術、科技與社會，在人才培育方面亦成就卓著，是該領域的全球領導機構之一。

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以科技聞名全球的台灣，新媒體藝術人才濟濟，歷來受邀參展或策展甚至得獎的藝術家不少，堪稱奧地利林茲電子藝術節受注目的常客之一。而台灣生活美學基金會所屬的C-LAB，則是自2018年成立以來即致力科技媒體與社會創新的跨領域實驗。

此次C-LAB與林茲電子藝術公司簽署合作備忘錄，克里斯特爾．鮑爾表示，「我們與C-LAB在藝術、科技與社會的交會點上有共同的目標，這次合作將共同推動跨國界的創意對話，激發新可能性。」

台灣生活美學基金會董事長彭俊亨則說明，雙方將在科技藝術人才、科技藝術文化管理和藝術創意觀念、資源共享上有更多樣及深度的交流。盼透過結合雙方的優勢與經驗，為更多藝術創作及創新領域的專業人才，創造更多元的對話，迎向未來新挑戰。

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