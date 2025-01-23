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【藝術文化】6藝術家作品「穿山而過」 與新美館戶外地景共生

2025/01/23 05:30

莊普作品〈三竹節〉，漆、鍍鋅角鋼，430x450x360公分（每件，共三件），2022。（新美館提供）莊普作品〈三竹節〉，漆、鍍鋅角鋼，430x450x360公分（每件，共三件），2022。（新美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕為迎接新北市美術館4月25日正式開館，新美館舉辦「穿山而過（Passing Through）」展，邀請6位藝術家，包含莊普、魏柏任、林淑鈴、張文菀、張博智與黎志文等人，展出他們轉化金屬廢材而成的作品。即日起至3月30日，在新美館戶外園區登場。

黎志文作品〈從火山變成性感的山〉，鋼鐵，183x125x73x公分，2019。（新美館提供）黎志文作品〈從火山變成性感的山〉，鋼鐵，183x125x73x公分，2019。（新美館提供）

新美館表示，展覽與策展團隊「而行計劃工作室」攜手，以美術館園區為畫布，藉由不同媒材勾勒藝術與地景共生的樣貌，邀請觀眾跟著藝術家的足跡，在群山環繞的園區裡，一邊行走一邊觀察，並遠眺自然群山與藝術品交疊出的曲線美。

譬如莊普的大型雕塑《三竹節》，以鋼材廢料製成，運用鋼骨結構模擬竹節蟲的姿態，三座角鋼靜靜矗立園區的草地上，洗鍊造型，撐起一方天地；張文菀《彩色筆的野餐》則將鋼鐵鑄造出帶有童趣感的彩色線條，彷彿孩童拿著彩色筆在草地上恣意揮灑的模樣，令人會心一笑。

此外，黎志文的3件作品《從火山變成性感的山》、《雕塑家的筆山》、《小心火警》，將鋼材切割與焊接，同時結合金屬的延展性，展現如繪畫般的流暢線條，將鋼鐵化成各異其趣的山脈造型，也與新美館的建築外觀產生相互呼應的趣味。

新美館說明，除了「穿山而過」展之外，也將於春節期間2月1日至2日（初四、初五）舉辦「沿山而行，景框寫生親子工作坊」，邀請觀眾一起體驗藝術之美。詳詢新美館官網（www.ntcart.museum）

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