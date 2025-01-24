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【藝術文化】漫威無限傳奇音樂會3月登台 穿越23部電影重溫經典瞬間

2025/01/24 05:30

漫威「無限傳奇」音樂會集結23部作品，由交響樂團現場演奏，搭配大銀幕播放電影精華演出。（MNA提供）漫威「無限傳奇」音樂會集結23部作品，由交響樂團現場演奏，搭配大銀幕播放電影精華演出。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕漫威「無限傳奇」音樂會於2024年夏天在世界著名的好萊塢露天劇場（Hollywood Bowl）全球首演，由洛杉磯愛樂音樂與藝術總監杜達美（Gustavo Dudamel）指揮，帶領粉絲穿越23部電影的冒險之旅。這個漫威影業的全新製作，將於今年3月登台，由其美國海外首演指揮大衛．馬奧尼（David Mahoney），率國立台灣交響樂團演出。

所有漫威迷應該都能如數家珍的漫威宇宙系列電影，從2008年上映的《鋼鐵人》到2019年的《蜘蛛人：離家日》，共3階段計23部電影，合稱為「無限傳奇」（The Infinity Saga）。

漫威「無限傳奇」音樂會主要聚焦1至3階段的23部電影，由交響樂團將經典瞬間以磅礴交響的形式重返視野，演奏英雄們標誌性的主題曲，從阿斯嘉德人將宇宙魔方藏在地球、美國隊長振奮高呼「復仇者們集合」，到鋼鐵人的終極犧牲，透過現場交響樂，讓粉絲如置身在漫威史詩中，回到那燃燒夢想與榮耀的時刻。

將於本次親自登台指揮國台交首演的大衛．馬奧尼，曾掌舵迪士尼《與森林共舞》全球首演，及《黑豹》、《星際大戰》等電影音樂會，可說經驗相當豐富，他希望透過電影交響音樂會，讓更多喜愛電影的人走進音樂廳，開啟全新的聆賞體驗。3月22、23日，在台北國家音樂廳演出，詳詢MNA牛耳藝術。

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