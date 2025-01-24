【家庭plus．親子會客室】教育 別恐嚇孩子

教育 別恐嚇孩子

文／劉彥蘭

上班途中，一對母子走在我後面，聽到這位約三十出頭的母親對她約五、六歲的兒子說：「你要學好英文與日文，這樣才能做自己想做的工作。像飛機上的儀表都是英文，你要去國外經營高端技術也需要語言。」

聽到這番話，我心中不禁感慨，我們的教育似乎總是在預存不安，焦慮未來。孩子從很小就被灌輸要快點學，否則以後人生就會失敗。世代相傳的教導方式，父母是在將自己的焦慮世襲給下一代。

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說穿了，我們的教育是目的導向，學習是為了找好工作，而不是在過程中開展與發覺自己。孩子從小就在層層壓力下成長，長大後卻發現這還不夠，還要更加努力去搏得人生。這樣的人生劇本，真的是我們想要的嗎？

如果沒達到預期，就被貼上能力不足與無用的標籤，錯誤的教育觀經常導致親子關係兩敗俱傷。

人生是廣闊的，不是只有眼前看到的那些名與利。人一出生就要準備追尋這些身外物，汲汲營營地預備，否則就被視為一無是處。如此窄化的人生，難怪一群人活得不快樂，也不明白自己生存的意義。教育學習的終極目的是為了豐富人生與更闊達，而不是教導為追求名利而準備。

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