【藝週末．城市散步】前進嘉義獨立書店！－4之4－渺渺書店

書店主人林彥汝。

■渺渺書店

渺渺書店。

嘉義市嘉北街101號

渺渺書店地下室。

www.facebook.com/meowmeowbooks923

《誌村鑑3：嘉義市東區民族里》。（裏路出版）

請告訴我們書店的小歷史。

渺渺書店（下稱「渺」）：一直很想知道別人都是如何思考自己、他人、世界的，但是不擅長與人交流，所以孤寂感很大。發現自己以書為通道和人交流時是自在、愉快的，因此開了書店。開店至今四年。店主是以賣書之名，行滿足自己對人類的好奇之實。

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決定在嘉義開設書店的原因？

渺：書店開在嘉北街。國小時，走這條路回家，那時覺得車好多，總想找地方躲進去。所以，這是一份送給小時候的自己的禮物。

請用一句話形容你心中的嘉義。

渺：不卑不亢。

開設獨立書店，最重要的一件事？

渺：相信閱讀有用、文學有用是最重要的事。平常則是打開感知，但給理性一些耐心，多衡量、思考，等待更適切的答案。自己先大量閱讀，以便在客人需要我時提供適合的閱讀推薦。

開設書店以來，最難忘的一件事？

渺：鄰居爺爺走進書店問：「有沒有辛波絲卡的詩？問石頭問題的詩？」書店剛好有，我就拿了詩集給他。他說：「我眼睛不能看書了，以前喜歡的詩，你能不能讀給我聽？」於是我在書店讀詩給他聽。覺得詩果然是要讀出來的！

書店中你最喜歡的一個角落？

渺：最喜歡書店的地下室。這裡看不到外面的車流，觸不到外面的風，也看不到天色，好像是一個感受不到時間流逝的地方。

請推薦書店內或嘉義當地不可錯過的伴手禮。

渺：目前最推薦的伴手禮是裏路出版的《誌村鑑3：嘉義市東區民族里》。

以書店為圓心，你會推薦訪客安排怎樣的嘉義一日遊？

渺：給只能徒步在渺渺書店附近的人：美食可以到東市場找，但那裡很危險，因為什麼都讓人想吃。可以參觀嘉義舊監獄，或者到製材所與嘉義市立博物館，了解木都的歷史；一定要到植物園散散步，這些地方都在渺渺書店周圍。雞肉飯則得看你是醬汁派、油蔥派，還是小菜派，有了線索才能推薦適合你的雞肉飯。

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