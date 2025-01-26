諸神與眾生展2階段登場 諸神詮釋信仰多元性

陳逸宏〈朝聖臺灣－拱天宮白沙屯媽祖徒步進香入廟北港朝天宮〉記錄台灣的獨特文化景象。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕國家攝影文化中心現推出「諸神與眾生」展覽，邀請邱國峻教授策展，匯聚16位當代影像藝術家百餘件作品，分2階段展出，「諸神」展即日起至6月4日，在攝影文化中心台北館3樓登場，呈現「諸神」透過攝影與影像藝術獨特的視角，揭示信仰在當代台灣社會中的深層內涵與情感連結。

瓦歷斯．拉拜「隱形計畫系列」作品，以賽德克族的神話故事為創作基礎，講述祖先從神祕人形樹根繁衍而來的傳說。他透過數位後製技術，將族人肖像與樹木形象結合。 （記者董柏廷攝）

邱國峻說明，展覽中的「信仰」不在於說服，而是分享不同信仰背後，人們的狀態以及尋找心中歸屬的旅程。

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羅禾淋〈數位佛陀〉，以3D列印打造扭曲佛像，再透過攝影機與感應器，還原其原貌，探討媒體再現與真實的關係。（記者董柏廷攝）

首檔以「諸神」主題分成4個子題，從「顯現諸神隱蔽的足跡」、「相由心而生的轉化」、「信仰之路的追尋」，以及「現實之間的辯證」等，深入呈現神聖與世俗之間的張力與交融，集結馮君蘭、瓦歷斯．拉拜、李小鏡、楊順發、王呈哲、陳逸宏、黃柏雯、姚瑞中、羅禾淋，共9位當代攝影家及藝術家的作品，從不同角度詮釋「信仰」議題。

陳逸宏「朝聖臺灣」系列以移軸技法將熱鬧的儀式微縮如風景攝影，詮釋了人神互動的場景；而姚瑞中《巨神連線》的黑白影像記錄了台灣各地廟宇的巨大神像，揭示信仰背後的人類欲望，以及有情眾生在信仰文化中的面貌與歸宿。

「諸神」展題從雕像的違和感中重新審視「神」的象徵性，是對信仰內涵的深刻反思，提供觀者對社會現象的觀察批判。「眾生」則將於2月20日登場。詳詢攝影中心官網。

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