自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

諸神與眾生展2階段登場 諸神詮釋信仰多元性

2025/01/26 05:30

陳逸宏〈朝聖臺灣－拱天宮白沙屯媽祖徒步進香入廟北港朝天宮〉記錄台灣的獨特文化景象。（記者董柏廷攝）陳逸宏〈朝聖臺灣－拱天宮白沙屯媽祖徒步進香入廟北港朝天宮〉記錄台灣的獨特文化景象。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕國家攝影文化中心現推出「諸神與眾生」展覽，邀請邱國峻教授策展，匯聚16位當代影像藝術家百餘件作品，分2階段展出，「諸神」展即日起至6月4日，在攝影文化中心台北館3樓登場，呈現「諸神」透過攝影與影像藝術獨特的視角，揭示信仰在當代台灣社會中的深層內涵與情感連結。

瓦歷斯．拉拜「隱形計畫系列」作品，以賽德克族的神話故事為創作基礎，講述祖先從神祕人形樹根繁衍而來的傳說。他透過數位後製技術，將族人肖像與樹木形象結合。 （記者董柏廷攝）瓦歷斯．拉拜「隱形計畫系列」作品，以賽德克族的神話故事為創作基礎，講述祖先從神祕人形樹根繁衍而來的傳說。他透過數位後製技術，將族人肖像與樹木形象結合。 （記者董柏廷攝）

邱國峻說明，展覽中的「信仰」不在於說服，而是分享不同信仰背後，人們的狀態以及尋找心中歸屬的旅程。

羅禾淋〈數位佛陀〉，以3D列印打造扭曲佛像，再透過攝影機與感應器，還原其原貌，探討媒體再現與真實的關係。（記者董柏廷攝）羅禾淋〈數位佛陀〉，以3D列印打造扭曲佛像，再透過攝影機與感應器，還原其原貌，探討媒體再現與真實的關係。（記者董柏廷攝）

首檔以「諸神」主題分成4個子題，從「顯現諸神隱蔽的足跡」、「相由心而生的轉化」、「信仰之路的追尋」，以及「現實之間的辯證」等，深入呈現神聖與世俗之間的張力與交融，集結馮君蘭、瓦歷斯．拉拜、李小鏡、楊順發、王呈哲、陳逸宏、黃柏雯、姚瑞中、羅禾淋，共9位當代攝影家及藝術家的作品，從不同角度詮釋「信仰」議題。

陳逸宏「朝聖臺灣」系列以移軸技法將熱鬧的儀式微縮如風景攝影，詮釋了人神互動的場景；而姚瑞中《巨神連線》的黑白影像記錄了台灣各地廟宇的巨大神像，揭示信仰背後的人類欲望，以及有情眾生在信仰文化中的面貌與歸宿。

「諸神」展題從雕像的違和感中重新審視「神」的象徵性，是對信仰內涵的深刻反思，提供觀者對社會現象的觀察批判。「眾生」則將於2月20日登場。詳詢攝影中心官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應