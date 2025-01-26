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國美館蛇彩繽紛 蛇年年畫特展

2025/01/26 05:30

陳永欽〈蛇燦蓮花迎好年〉運用百步蛇搭配原住民慶祝豐收的情景，求個好采頭。（國美館提供）陳永欽〈蛇燦蓮花迎好年〉運用百步蛇搭配原住民慶祝豐收的情景，求個好采頭。（國美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣美術館舉辦的第40屆版印年畫「蛇彩繽紛──蛇年年畫特展」，展出2件藝術家蘇憲法〈春〉及賴振輝〈乙巳兆豐年〉的委託創作，以及86件首獎、優選件、佳作件與入選作品，迎接新春農曆年。即日起至3月23日，在國美館201展覽室登場。

蘇憲法〈春〉，以紅色為基礎，透過寫意技法，帶出年節氛圍。（國美館提供）蘇憲法〈春〉，以紅色為基礎，透過寫意技法，帶出年節氛圍。（國美館提供）

國美館長陳貺怡表示，今年的版印年畫部分作品以象徵平安與祝福的百步蛇為題材，另有藝術家融入台灣地貌與地標，描繪欣欣向榮的春節景象，將傳統年畫賦予現代意涵，充分展現年畫藝術的多樣性與豐富性。

獲邀創作的蘇憲法則提到，隨著時代變遷，年畫的表現方式從傳統象徵吉祥如意的圖騰符號，逐漸發展出豐富、創新的藝術表現，也因應當代藝術的發展，創作版種更為多元。「今年是蛇年，要如何讓蛇變成可愛的吉祥物，是有點難度的。此次作品融合了美景氛圍。有人以百花盛開為主，有人以大紅色帶出過年氣氛，呼應主題『蛇彩繽紛』，更有可看性。」

展出作品呈現在地人文風情及原住民文化特色，例如首獎金昱慈〈天上人間，幸福相見〉，以俯瞰視角展現蛇仙與光明雲朵保護台灣，陳永欽〈蛇燦蓮花迎好年〉運用百步蛇搭配原住民豐收情景，蘇宜琳〈蛇彩繽紛〉在蛇身結合台灣地貌與著名地標展現台灣魅力。在題材的選擇上，則表現出豐富的話題性與時代性，展現創作者們對生活、環境的觀察，以及對過年的多元詮釋。例如楊紋瑜〈舞春〉運用吉祥圖案意味守護與祝福、繁榮與長壽，邱聖仁〈沒事祥蛇來賜福過好日〉以風燈輪廓造形加上蛇與吉祥象徵，傳達家家平安的意象，潘奕愷〈祥蛇賀新春〉則透過風水造景帶來活力與財運。

此外，國美館即日起推出「乙巳舞春-藝遊國美」春節系列活動，延續至2月10日。展覽及相關活動詳詢國美館官網。

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