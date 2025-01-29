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危機退散！12星座2025幸運物

2025/01/29 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／佛洛阿德

2025年開春，12星座危機來襲，幾家歡樂幾家愁，各星座快進行危機管理，看看今年最適合你的幸運物是什麼？

〈牡羊座 幸運物：運動物品〉

運勢預測：今年夏季處於壓力鍋，壓力排山倒海而來，陷入整年最鬱卒的時刻，提不起勁，轉職離職不順，不知為何而戰，直至秋季才能喘口氣。今年需調適身心靈，多運動促進多巴胺分泌，舊疾易復發；情緒起伏大難相處，與伴侶關係緊張，在家耍孤僻。

〈金牛座 幸運物：機能枕頭〉

運勢預測：上半年正財運旺，加薪收入增，下半年另有業外收入，不過投資需謹慎，尤其要注意損友導致破財；周遭小人猖狂，有必要設立防火牆自保；家庭屢起衝突氣氛差，已婚者讓伴侶捉摸不定，未婚者戀情考驗接二連三；為失眠所苦，經常多夢難眠，身心失去平衡。

〈雙子座 幸運物：機票〉

運勢預測：好運加持，賺錢企圖心強，收入的確提升不少，但注意後續投資將虧掉血汗錢；戀情享受魚水之歡，已婚者面臨外遇誘惑，考驗定力；創業者事業出現轉機，上班族要和雙面人頻過招；下半年天馬行空想顛覆生活現狀，害伴侶喪失安全感。

〈巨蟹座 幸運物：維他命〉

運勢預測：下半年翻身成為績優股，好運和桃花齊來；和伴侶關係變得緊密，婚運撥雲見日，達成共識，想婚者可趁機完成終身大事；今年小人多到數不完，他們變臉像翻書；職場自信心增強，勇於脫離舒適圈，也較有能力應對忙碌和變動，但過度操勞將影響健康。

〈獅子座 幸運物：保險套〉

運勢預測：今年桃花運勢旺，可惜是維持不久的玩樂桃花居多，懷孕機率高，若不想奉子成婚，避孕措施要到位；家中長輩可能出現突發狀況，讓你措手不及，疲於奔命；財運仍欠佳，投資不利糾紛多，小心成為詐騙集團的肥羊；留心身體狀況，別再自欺拖延，趕快就醫保平安。

〈處女座 幸運物：護身符〉

運勢預測：社交圈擴大，單身者結交新朋友和貴人，帶旺新的戀愛機緣，秋天前婚運強，是今年想婚者最佳婚期；懶理另一半巨大負能量，將關係冷處理，拉遠心靈距離；工作等多重壓力如影隨形，對健康影響大，外派機會挑戰極大，超過負荷；投資陷阱多，與人合夥結果是翻臉成仇。

〈天秤座 幸運物：巧克力〉

運勢預測：今年戀情不穩定，以為遇到真命桃花，真相卻是難甩的爛桃花；伴侶成為負擔，兩人漸行漸遠；孕事不順，孕期相當難熬；工作是今年焦慮來源，上班族盤算轉行或跳槽，還面臨身心病痛來糾纏，下半年獨自創業機緣旺 ；投資運勢大起大落，提心吊膽怕虧光。

〈天蠍座 幸運物：藍光眼鏡〉

運勢預測：以吃苦當磨練心態，今年在職場夾縫間較能存活，並且修習適時閉眼；情場仍在打迷糊戰，反覆糾結，要分手可在夏季提出，此時也是結識新對象的良機；上半年投資運勢不錯，偏財運亦佳，下半年建議保守操作，避開市場風險；春季過後，手頭工作變多，責任也加重，吃力不討好。

〈射手座 幸運物：鋼珠筆〉

運勢預測：家庭問題剪不斷理還亂，紛亂爭吵令你精疲力竭；戀愛對象年紀差距較大，恐有代溝，也易陷入三角戀；今年婚運強，順著感覺走，有可能閃婚；上半年為錢所苦，下半年投資運旺，趁機扭轉局勢；擋不住的職場變局來襲，需聚精會神全面備戰，以免被後浪淘汰。

〈摩羯座 幸運物：胸針〉

運勢預測：戀愛心態轉為開放，上半年桃花運勢旺，下半年婚運強，有些摩羯打鐵趁熱步入禮堂；已婚者偏重工作，忽略照顧家人，又常計較生活細節，家庭氣氛欠佳；進入職場發展期，有利轉職跳槽，帶動升職加薪，下半年被運勢帶動蛻變轉型；正財運勢強，投資房地產風險高，經濟負擔重，審慎評估為上策。

〈水瓶座 幸運物：手錶〉

運勢預測：工作熱情高漲，又處於在職場發揮實力的關鍵時刻，能夠掌握變局，想出突圍策略，將可順勢而上，升級至管理階級；與家人關係疏離，上半年忙於處理層出不窮的家庭問題；戀愛天雷勾動地火，桃花朵朵開，不過選擇太多，難以穩定下來；下半年勿忽略肝臟抗議等健康警訊，需調整作息和飲食習慣。

〈雙魚座 幸運物：鮮花〉

運勢預測：這幾年處於鬱悶低潮期，今年夏天終於可以稍稍喘口氣；春天時戀愛運已降臨，下半年更進入桃花爆炸期，樂於享受浪漫，當花蝴蝶周旋在花叢間；期待懷孕者，下半年孕氣旺，可加緊做人頻率；今年經濟情況吃緊，搬家和小孩花費等家庭開銷增加，工作收入卻減少，開拓其他財源不順，須克制物慾。

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