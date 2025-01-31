從遠古傳說到現代文創 故宮文物「蛇」麼最有趣?

《清門應兆補繪蕭雲從離騷圖中冊》還有〈一蛇吞象〉，問道：一條長蛇能吞下大象，那牠的身子又有多大？

文／凌美雪 圖／故宮提供

〈西周中期 夷曰匜〉。

2025年，在干支紀年法上是乙巳蛇年。故宮院藏很多戰國與漢代的青銅器與玉器上，都可看到龍與蛇的形象，有趣的是，當蛇加上有力的爪，有時看起來就像龍，絕不像成語「畫蛇添足」所喻的多此一舉。

夷曰匜記事夾文具盒造型逗趣。

不過，由於龍在歷代都被視為帝王的象徵，龍主題的文物可說族繁不及備載；相較之下，蛇雖有財富與守護神的象徵意義，仍多做為裝飾，較少成為文物的主題。儘管如此，仍可在故宮文物中，一睹各種蛇圖騰與裝飾、12生肖中的蛇、以及蛇在古代信仰中的意義；文創商品中，也可找到與蛇文物相關的應用。

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《民國合作十二生肖 冊》的〈李益亭畫蛇圖〉。

〈女媧有體〉人類始祖，人首蛇身？

故宮2025年最新文物日曆封面所使用〈李益亭畫蛇圖〉。（記者凌美雪攝）

遠古時代的人們相信人蛇可以互變，比如最有名的「女媧」人首蛇身，其故事更衍生人蛇可以通婚，甚至蛇也是人類祖先的傳說。《清門應兆補繪蕭雲從離騷圖中冊》的〈女媧有體〉（22.1x14.8，紙本），說明女媧造人、補天，在東周戰國前即於民間廣為流傳。

春秋晚期〈玉蛇形飾〉。

明末畫家蕭雲從（1596-1673）的《離騷圖》，把楚辭《九歌》、《卜居》、《天問》中的故事繪寫出來，到了清乾隆帝編《四庫全書》時，覺得內容稍有不足，就命畫家門應兆補繪，合蕭氏64圖，共155圖，名為《欽定補繪蕭雲從離騷全圖》。

清〈玉蛇〉（長5.1cm 寬2.5cm 高1cm）為12生肖動物立雕組之一。蛇盤繞為3小圈，並吐舌。

據《離騷圖》所載，女媧人首蛇身、一日七十化，傳說與伏羲合稱「二皇」，伏羲龍身持日，而女媧持月，民間稱女媧娘娘。而在〈女媧有體〉的對頁，則載有「登立為帝 孰道尚之 女媧有體 孰制匠之」字樣，是出自「天問傳」，描繪女媧神女蛇身盤蜷於石柱，手持五色石以補蒼天的場景。

《清門應兆補繪蕭雲從離騷圖中冊》的〈女媧有體〉，描繪女媧神女蛇身盤蜷於石柱，手持五色石以補蒼天。

蛇圖騰深意難詳究 〈夷曰匜〉可愛致勝

在民間信仰中，蛇圖騰蘊涵著深厚的社會文化意義。但並非所有文物上的「蛇」紋都有清楚的義涵，比如春秋時代〈蟠虺紋鼎〉的「蟠虺紋」，只說明青銅器上像蟠屈小蛇的紋飾。院藏很多先秦青銅器與漢代玉器上常見蛇的紋飾與造型元素，相應的文字資料遠比圖像運用少，不過，也因此多了很多想像空間。

〈西周中期 夷曰匜〉（通蓋高19.6公分，長27.2公分，口徑21.3×9.7公分）中，「夷曰」是製作者的名字，「匜」則是一種盛水的器皿。可見方匜四足，流嘴端的器蓋作獸首，脊背以一雙頭獸作鈕，像是伏臥於上的小獸，整體看起來像造型具體的動物，但圍繞動物的身體裝飾蛇紋，一邊4隻。

對於器身上蛇紋，故宮表示是當時裝飾紋飾的一種，雖從目前研究資料無法得知特定義涵，但此器外形介於觥和匜之間，表現了器形隨著禮儀功能及實用功能，由酒器向水器轉化的關鍵變化，具有相當重要性。

由於〈夷曰匜〉造型相當可愛，被製作成文創商品「夷曰匜記事夾文具盒」，生動展現了獸首神態，嚴謹中不失詼諧。獸首有磁吸設計，可咬住記事紙逗趣；獸身內則為文具收納盒。

文物日曆封面 〈李益亭畫蛇圖〉

故宮2025年最新文物日曆封面所使用的圖，是《民國合作十二生肖 冊》的〈李益亭畫蛇圖〉（31x38.2，紙本）。此圖也可說是故宮典藏與「蛇」相關文物中，最接近現代的作品。《民國合作十二生肖 冊》，大約繪製於民國36年，全冊共12開，每開描繪一個生肖形象故事，李益亭（1880-1956）主畫蛇。

傳統民俗中以12種動物配12地支為對應，分別是子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龍、巳蛇、午馬、未羊、申猴、酉雞、戌狗、亥豬，主要源起於古代的動物圖騰崇拜，以出生年分肖12獸，稱12生肖，又稱12屬相。

12生肖也借以紀年，比如《周書》記載，晉蕩公宇文護的母親被幽繫於齊國，宇文護當宰相後，收到母親來信，信中有一段說道：「昔在武川鎮生汝兄弟，大者屬鼠，次者屬兔，汝身屬蛇。」據說宇文護生於「癸巳」年，讀音似淡黑色的蛇，有吉祥寓意，宇文護後來果然位高權重。

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